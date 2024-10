¿Mónica Noguera y Erik Rubín se casan? Revive rumor sobre su romance

Mónica Noguera y Erik Rubín podrían llegar al altar. Foto: Cuartoscuro

El rumor sobre el romance entre Erik Rubín y Mónica Noguera cobró fuerza de nuevo y ahora hasta se habla de su posible boda.

Se dice que Mónica Noguera y Erik Rubín tienen una relación desde hace tiempo, versión que ellos negaron por un tiempo. En 2022 se les relacionó sentimentalmente tras la separación del ex Timbiriche y Andrea Legarreta.

¿Mónica Noguera y Erik Rubín se casan?

Esta vez llamó la atención la reacción de Mónica Noguera ante un comentario que hizo Coque Muñiz sobre sus aparentes planes de boda con Erik Rubín.

Muñiz asistió como invitado al noticiero matutino que conduce Mónica y al término de una entrevista señaló que el cantante y la conductora de TV estarían pensando en casarse.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y sabes que me dijo: deja que acaba ‘Jesucristo Superestrella'”

Dijo Coque Muñiz

Después de las palabras de Coque, se escuchó fuera de cámara la voz de Mónica diciendo:

“No me voy a casar”

Noguera se limitó a responder, “no me voy a casar”, pero no aclaró que no tiene una relación con Rubín lo que da pie a la posibilidad de que sí son pareja.

A pesar de la reacción de Mónica, en el programa “Chisme No Like!” ya se había tocado el tema de la boda de los famosos detallando que desde hace tiempo tienen una relación sentimental.

Aunque la declaración de Coque Muñiz sobre la boda podría tratarse de una broma, Mónica Noguera no negó esta vez lo que se ha dicho desde hace tiempo: que tiene una relación con Erik.

¿Desde cuándo inició el rumor del romance de Mónica Noguera y Erik Rubín?

De acuerdo con “Chisme No Like”, la presentadora y el cantante habrían iniciado su relación en 2022 cuando se conocieron en el gimnasio.

Un año después, Erik y Andrea Legarreta anunciaron su separación luego de más de 20 años de matrimonio, situación por la que a Mónica es considerada como la tercera en discordia.

Por un tiempo habían negado su relación, sin embargo, ahora no paran las especulaciones que apuntan a que darían un paso más y estarían preparando su boda.

