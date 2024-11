Morrissey se vio obligado a abandonar el escenario. Foto: AFP

El pasado fin de semana el cantante Morrissey se vio obligado a abandonar el escenario abruptamente durante un concierto en el Fair Park Music Hall de Dallas debido a una invasión de fans.

El incidente ocurrió cuando un grupo de seguidores invadió el escenario mientras el cantante de 65 años interpretaba “First of the Gang to Die”, uno de los temas finales del show.

La situación se tornó caótica y dejó a uno de sus guardias de seguridad con una posible lesión en la pierna, lo que obligó a la cancelación del concierto.

Anoche (2 de noviembre), MORRISSEY debió cortar su show y retirarse del escenario del Fair Park Music Hall #Dallas 🇺🇸 tras la invasión de fans. pic.twitter.com/vlboSGn9d8 — µzq (@AcostaMzk) November 3, 2024

Según el portal TMZ, la invasión comenzó cuando una joven logró subir al escenario y acercarse a Morrissey, quien la recibió con un abrazo breve.

Este momento motivó a otros fans a intentar hacer lo mismo, desencadenando una serie de invasiones al escenario. A medida que más personas intentaban llegar al artista, los miembros de seguridad lucharon por contener a los seguidores, aunque algunos lograron su objetivo.

El caos alcanzó su punto máximo cuando Morrissey quedó rodeado por tres guardias y varios fans que lograron subir al escenario. Ante la situación de tensión y peligro, los guardias decidieron retirar al cantante británico, quien fue escoltado fuera del escenario mientras la banda continuaba interpretando el tema.

Uno de los guardias resultó lesionado en el proceso y fue visto cojeando, asistido por otro miembro del equipo para abandonar el escenario.

Por qué la gente invade los shows de Morrisey

Este tipo de incidentes no es inusual en los conciertos de Morrissey, quien ha cultivado una base de seguidores leales desde sus días como líder de The Smiths.

Para algunos de sus fans, el contacto físico con el artista representa una especie de “rito”, por lo que desde sus tiempos en The Smiths era común ver el escenario abarrotado de fanáticos en busca de un abrazo de Morrissey.