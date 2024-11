“Pedro Páramo” se estrena el 6 de noviembre. Foto: Gettyimages/Netflix

El multipremiado fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, conocido por su impecable trabajo visual en películas como “Barbie”, “Los asesinos de la luna” y “Amores Perros” debuta como director con una ambiciosa adaptación de la obra maestra de Juan Rulfo, “Pedro Páramo”.

Fue Netflix quien se acercó a Prieto con esta propuesta, una oportunidad que él no quiso dejar pasar, a pesar del “reto monumental” que implicaba llevar una de las novelas más icónicas de la literatura mexicana a la pantalla.

“Yo ya tengo muchos años en esto del cine, desde los 11 diría yo, cuando hacía mis propias películas en Super 8”, contó Prieto en entrevista para UnoTV.com.

Prieto ha trabajado al lado de algunos de los directores más prestigiosos del cine como Scorsese, González Iñattiru y Pedro Almodóvar, y aunque dirigir parecía un paso natural, nunca antes había tenido la oportunidad de contar una historia desde una perspectiva tan completa.

“Como fotógrafo, cuento historias a través de la iluminación y el trabajo de cámara, pero aquí pude expandir eso con otros elementos, como los actores, el diseño de producción y el sonido”, compartió. Sin embargo, admite que dirigir también implica una exposición emocional mucho mayor, lo que considera una salida de su zona de confort.

Rodrigo Prieto listo para mostrar su “Pedro Páramo” a nuevas generaciones

El amor por el cine de Rodrigo Prieto no nació de una admiración a directores o películas específicas, sino de su deseo infantil de contar historias. “Siempre me gustó el cine; en realidad, mi aproximación no fue como la de muchos, que es por cinéfilos. Para mí fue el hacerlo”, reflexiona.

Ahora, Prieto sabe que su adaptación de “Pedro Páramo” lo enfrentará opiniones diversas, pero eso no le impidió tomar el riesgo. Para él, llevar esta historia a la pantalla es una manera de acercar la literatura de Rulfo a públicos más amplios, especialmente a aquellos que podrían no leer la novela.

“No estoy sustituyendo la novela, quien esté satisfecho con la lectura me parece bien; esta película es una oportunidad para aquellos que no leen o para los extranjeros que no conocerían a Rulfo”, explica Prieto.

¿De qué trata?

La novela de Rulfo, narra el viaje de Juan Preciado, un joven que llega al pueblo de Comala en busca de su padre, a quien nunca ha conocido.

Juan se adentra en un lugar que pronto revela su verdadera naturaleza: un pueblo fantasma. El protagonista pronto descubre que Comala es un reflejo de la opresión ejercida durante décadas por Pedro Páramo, su padre, un cacique despiadado cuyo dominio sobre el pueblo fue destructivo.

A medida que Juan explora este lugar, se enfrenta a los recuerdos de los habitantes, quienes parecen atrapados entre la vida y la muerte. La obsesión de Pedro Páramo por Susana San Juan, una mujer que nunca pudo corresponderle, es algo fundamental dentro de la historia.

“Pedro Páramo” marca debut de Rodrigo Prieto como director. Foto: Netflix

Fecha de estreno

La película llega a Netflix el 6 de noviembre.