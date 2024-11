Muere Myra Milanszenko, madre de Erik Rubín, a los 73 años

Erik Rubín y Andrea Legarreta se vistieron de luto por la muerte de Myra Milanszenko, madre del intérprete de “Si no es ahora”, a los 73 años. En UnoTV.com te compartimos los detalles.

Erik Rubín (ex-Timbiriche) confirmó la noticia sobre la muerte de su madre, Myra Milanszenko, a través de un comunicado.

Por otro lado, el intérprete de “Princesa tibetana” despidió a su madre con un triste y conmovedor poema, en el cual resaltó sus cualidades.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí. No duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve”, escribió Erik Rubín en Instagram.