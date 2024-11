Así anunciaron la muerte del actor Paul Teal | Foto: Instagram (@emiliatorello)

Paul Teal, actor estadounidense de las series “One Tree Hill” y “The Walking Dead: World Beyond“, falleció a los 35 años tras una batalla contra el cáncer, según anunció su representante en un comunicado retomado por la cadena de noticias CNN este lunes 18 de noviembre.

Así anunciaron la muerte del actor Paul Teal

El actor Paul Teal murió el viernes 15 de noviembre “después de una valiente batalla contra el cáncer“, decía el comunicado de Susan Tolar Walters, agente del histrión, proporcionado a CNN el lunes.

“Su notable talento, junto con su espíritu gentil, ha dejado una marca indeleble en todos los que tuvimos la suerte de haberlo conocido. La pérdida que sentimos en nuestros corazones es inmensurable”. Fragmento del comunicado

Emilia Torello, prometida de Teal, también compartió la noticia de su muerte el pasado domingo 17 de noviembre, escribiendo en un comunicado publicado en su página de Instagram el domingo.

“Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin fallar. Si bien una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar la alegría en la vida tan duro como tú luchaste por vivir todos los días”, escribió.

Torello remató su publicación: “El mundo tiene suerte de haber tenido un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada del mundo, porque pude llamarte mío. Te amaré por siempre”.

¿Quién fue Paul Teal?

Paul Teal apareció en la temporada 7 de la exitosa serie de romance adolescente “One Tree Hill” en 2010. También tuvo un papel en el thriller psicológico de 2022 “Deep Water”, protagonizado por Ben Affleck y Ana de Armas.

También apareció en series de televisión como “The Staircase: Temporada 1” y “The Walking Dead: World Beyond”; así como en películas como “La Calle del Terror – Parte 2: 1978“, según su perfil de IMDB.

Su trabajo más reciente incluyó papeles en “Descendants: The Rise of the Red” y “Lilly”, ambas estrenadas este año, de acuerdo con CNN.

Está previsto que aparezca, en 2025, en la serie de suspenso de Starz “The Hunting Wives” junto a Durmot Mulroney, Malin Akerman y Brittany Snow, un papel que filmó antes de su fallecimiento.

Así despidieron al actor estadounidense

Bethany Joy Lenz, coprotagonista de Paul Teal en “One Tree Hill”, lo recordó como “el tipo de hombre que ilumina una habitación sin intentarlo” en una declaración publicada en su página de Instagram.

Lenz dijo que conoció a Teal mientras trabajaban en la producción musical de “The Notebook” que produjo en 2006, en la que Paul interpretó al personaje principal Noah Calhoun, antes de que se reencontraran en el set de “One Tree Hill” en 2010.

“Con su modesto sentido del humor y su voluntad de sumergirse por completo en cualquier personaje, Paul era perfecto para el papel. Fue un placer trabajar con él en cualquier entorno y muy generoso”, escribió.

Bethany Joy Lenz reconoció que se encuentra destrozada por la noticia y describió su tiempo de vida como una “explosión, emoción, profundamente conmovedor e inolvidable“.