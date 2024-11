El Corona Capital 2024 fue cerrado por Paul McCartney. Foto: Uno TV

La última noche del Corona Capital 2024 será recordada como una de las más memorables en la historia de los festivales en México, y el responsable de este legado no fue otro que Sir Paul McCartney. El legendario exbeatle ofreció un espectáculo repleto de nostalgia, sorpresas y magia musical como un épico duelo de guitarras con Jack White y St. Vincent.

Desde el inicio, McCartney dejó claro que no sería una noche cualquiera. Abrió con “A Hard Day’s Night”, desatando una ola de emociones que no cesó en las siguientes casi dos horas. Alternando clásicos de The Beatles, Wings y su carrera solista, el setlist fue un viaje en el tiempo que resonó en cada rincón del festival.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Sir Paul tomó el micrófono y anunció a su primera invitada especial: Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent.

La estadounidense subió al escenario para interpretar junto a McCartney el clásico “Get Back”, y con su virtuosismo en la guitarra elevó la energía del público al máximo. La combinación de generaciones y estilos musicales fue tan natural que parecía que ambos habían tocado juntos toda la vida.

Sin embargo, el punto más espectacular llegó casi al final del set, cuando McCartney interpretó “Live and Let Die”, acompañado de un impresionante despliegue de fuegos artificiales, llamaradas y luces láser.

La explosión visual y sonora dejó sin aliento a los asistentes, quienes apenas pudieron recuperarse antes de un emotivo “Hey Jude”. El canto de “Na, na, na”, entonado al unísono por miles de voces, marcó un momento de comunión único entre el público y el artista.

Cuando parecía que la noche había alcanzado su clímax, McCartney regresó para un encore digno de su leyenda. Canciones del cuarteto de Liverpool como “I’ve Got a Feeling”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, y “Helter Skelter” mantuvieron la euforia hasta que llegó el gran final.

El cierre fue un evento épico en sí mismo: McCartney invitó a Jack White y St. Vincent de nuevo al escenario para interpretar “The End”, en un duelo de guitarras que dejó sin palabras a los presentes.

Las notas electrizantes, la complicidad entre los músicos y la potencia del momento sellaron la noche como un capítulo inolvidable en la historia del Corona Capital.

Así, Paul McCartney cerró no solo la última jornada del festival, sino un fin de semana que también tuvo actos destacados como Iggy Pop, Beck, Empire of the Sun y Kim Gordon. Pero fue él quien, con su inigualable presencia y legado, dejó una marca imborrable en el corazón del público mexicano.