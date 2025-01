Nacho Cano aseguró que estuvo “mal asesorado”. Foto: GettyImages

Nacho Cano se desvinculó de las supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios mexicanos que acudieron a Madrid para actuar en el musical “Malinche”, declarando que cree que estuvo “mal asesorado” y que él lleva la parte creativa, informaron fuentes jurídicas.

Autoridades investigan al excomponente de Mecano y a tres de sus colaboradores por contratar supuestamente de forma ilegal a casi una veintena de jóvenes mexicanos.

A Nacho Cano se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El productor fue detenido el pasado mes de julio y acusó a la Policía de ir detrás de él por su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así fue su declaración de Nacho Cano ante una jueza

En su declaración, que se prolongó durante más de dos horas, se limitó a contestar la preguntas de la jueza, la fiscal y a sus abogados.

Fuentes jurídicas indicaron que su actitud era de cierta prepotencia y que incluso la jueza le habría llamado la atención.

Cano habría indicado que desconocía muchos de los asuntos relacionados con la contratación e indicó que los gestionaba su equipo “echando balones fuera”, según apuntan las mismas fuentes, y afirmando que cree que fue “mal asesorado”.

La fiscal incidió en inquirir en cuestiones relativas al convenio de la beca relativa a las prácticas. El productor declaró que él se centraba en la parte artística y creativa, cargando de nuevo contra los responsables policiales que llevaron el atestado policial.

Esto dijo la denunciante de Nacho Cano

Lesly, la denunciante, acudió a los juzgados por propia voluntad para poder tener un encuentro cara a cara con el productor.

“No tiene ética profesional. O sea, siendo la persona que es, teniendo la trayectoria que tiene, y no nos pudo traer de manera legal. Él es español. Yo creo que conoce las leyes. Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo”, denunció.

José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, manifestaron que el procedimiento penal es “un esperpento” y reiteraron que durante la declaración se ha “cercenado” su derecho de defensa al señalar sus preguntas como “impertinentes”.

Además de Nacho Cano, está previsto que declare ante la magistrada a lo largo de la mañana Susana Jove, jefa de personal de “Malinche” en calidad de investigada.

Tras concluir las declaraciones, Nacho Cano se fue contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y denunció que se va contra él por su apoyo a Ayuso.

“Apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta. Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer”, aseveró.