“Lo que me faltaba”: Ninel exhibe en video a persona con ansiedad que iba en su vuelo

Ninel Conde exhibe en video a persona con ansiedad. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde fue criticada fuertemente luego de evidenciar a una persona, aparentemente con una crisis de ansiedad, que viajaba en el mismo vuelo que la famosa.

A través de sus historias de Instagram, Ninel Conde, que sorprende con entallados atuendos, compartió un video en donde se observan las piernas de un pasajero que se mueven rápidamente, hecho que molestó al “Bombón asesino”.

“Lo que me faltaba. Un vecino con ansiedad extrema, qué estrés. No les miento, lleva así 30 minutos sin parar”, escribió la famosa.

La queja del “Bombón asesino” causó molestia entre los cibernautas y famosos, como la conductora Joanna Vega-Biestro, quien arremetió contra la famosa por no ser empática con las personas.

“Sabes qué Ninel, qué falta empatía. Tú misma estás escribiendo ansiedad extrema. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? Y que tú lo grabes cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste y yo creo que recapacita. No se vale este video que subiste. Qué te pasó por la cabeza”.

A la crítica de Joanna Vega-Biestro se sumaron las de los cibernautas, que criticaron a la famosa y hasta la invitaron a viajar en aeronaves privadas.

“Ninel, cómprate tu avión privado”, “Pero ¿qué talento tiene la silicón Conde? Vieja payasa”, “Es una artista chiflada, que se compre su avión particular, ni siquiera es buena cantando. Por eso se porta así, es su única manera para atraer los reflectores”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Además, en su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ninel Conde se negó a hablar sobre su nuevo matrimonio. La famosa puso de pretexto un retraso en el avión.

“Chicos, ahora sí discúlpenme. Tengo una maleta que tenía que documentar, ya no me la recibieron y voy a show… Ay, es cuento viejo. No se me atreviesen porque me va a dejar el avión”, reaccionó la cantante y modelo.