Destapan red de reclutamiento forzado para crimen organizado en Aguascalientes

La detención de un joven identificado como José Daniel en Aguascalientes, ha destapado una red de reclutamiento de las organizaciones delictivas que opera en la entidad.



Daniel fue detenido tras enfrentarse a la policía a balazos por marcarle el alto cuando conducía un auto sin placas.



Aunque estaba reportado como desaparecido por su familia que vive en Puebla, y se presumía que habría sido reclutado de manera forzada por organizaciones delictivas, Daniel reveló que por su voluntad había aceptado integrarse a la organización criminal.

Él refiere que le ofrecieron trabajo en Guadalajara, que de manera voluntaria fue, no se trata en sí de una situación de violencia en contra del joven, él voluntariamente, que no le avisó a su familia porque no quería meterla en conflictos Jesús Figueroa | Fiscal general del Estado de Aguascalientes



José Daniel, tenía como encomienda reclutar a otros jóvenes de manera forzada y para ello usaba un predio como casa de seguridad en el municipio de Asientos.



De acuerdo con las autoridades, en Aguascalientes comienzan a llegar personas atraídas por una falsa promesa de trabajo, pero al arribar a la central de autobuses donde los esperan, son privados ilegalmente de la libertad.

Hasta la fecha, han rescatado a cuatro jóvenes en esta situación.

“Apenas también recuperamos a cuatro personas en la Central Camionera, que también los traían privados de la libertad y que los estaban enganchando para participar en un grupo de la delincuencia organizada” Manuel Alonso | Secretario de seguridad del Estado de Aguascalientes

Las autoridades tienen detectadas tres formas de reclutamiento de los grupos delictivos: la voluntaria, donde la persona acepta trabajar para células delictivas, la engañosa, donde los nuevos integrantes piensan que tendrían un trabajo normal pero terminan aceptando las actividades criminales, y la forzada, donde las víctimas son privadas ilegalmente de la libertad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con la información obtenida por la detención de José Daniel, las autoridades buscan a los cómplices del joven poblano esperando ubicar y liberar a víctimas de reclutamiento forzado.