¿Fue con alguno de sus hijos? Paola Durante revela con qué pariente de Paco Stanley tuvo un romance

Paola Durante revela que tuvo un romance con sobrino de Paco Stanley. Foto: Getty

Paola Durante, la edecán acusada de participar en el homicidio de Paco Stanley, volvió a dar detalles del caso que la llevó a prisión hace más de 20 años. A través de su canal de YouTube, la famosa aseguró que, lejos de los señalamientos de una romance con Paco o con Mario Bezares, ella tuvo un noviazgo con el sobrino del fallecido presentador.

“Yo andaba con Víctor, el sobrino. Fue una trágica historia de amor. Cuando estaba en el programa, me gustó el sobrino de Paco, yo no sabía que era, me enteré después”

De acuerdo con Paola Durante, si el sobrino del presentador hubiera declarado que mantenía una relación con ella, probablemente no hubiera estado en prisión.

“Estoy segura de que yo no hubiera estado en prisión… El día que me llevaron al reclusorio a carearme con el que dijo que yo seduje, que yo lo puse, ese día le llamé a Víctor y le dije ‘oye, me están llevando a un reclusorio, por favor, ayúdame’. ¿Saben qué hizo? Me colgó el teléfono y me bloqueó. Nunca más supe de él. Si él me hubiera apoyado, tal vez yo no hubiera llegado a la cárcel”

Sin embargo, Paola Durante recuerda que el sobrino de Paco Stanley tenía otra relación, por lo que decidió no ayudarle ni involucrarse en la polémica que había en torno al homicidio del presentador de televisión.

“Él andaba con la mejor amiga de una prima mía. Si él hubiera dicho, ‘ando con Paola Durante’, la otra se hubiera enterado, yo me hubiera enterado… Me bloqueó, no me contestó, no me apoyó y me fue infiel”

Paco Stanley sí le tiró la onda, afirma Paola

Además de revelar que tenía una relación con el sobrino de Stanley, Paola Durante afirmó que Paco era muy “coqueto” y que, incluso, a ella le “tiró la onda”.

“El jefe era supercoqueto, esa parte del señor, del jefe, sí la conocí. Él era muy coqueto, no se le iba una… Él le tiró la onda a todas, a mí me tiró la onda varias veces”

De acuerdo con la modelo, Stanley la besó un día cuando la encaró por tener un noviazgo con su sobrino.

“(Paco me dijo) ‘Andas con él, ¿no?’ Y yo le contesté ‘no’. Me responde ‘deberían gustarte los rucos, como yo’, y saben qué pasó cuando me dijo eso: me plantó un beso. Y cuando me plantó el beso, yo me eche a correr”