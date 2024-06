Paola Nuñez no quiere dejar de trabajar en México: “Se olvidan de ti”

Paola Nuñez tiene 46 años. Foto: AFP

Paola Núñez, al igual que Salma Hayek, Melissa Barrera y Eiza González, es una de las mexicanas que está triunfando en Hollywood, pero después de participar en varias series y filmes, tiene ganas de volver a trabajar en México.

“Siento que es importante seguir trabajando en México porque cuando te vas a otro país, siento que muchas veces como que se olvidan de ti o hay una cosa un poquito como de desdén ‘ya te fuiste, ya no queremos nada contigo'”, dijo Paola a Unotv.com.

Triunfa en Hollywood

La mexicana, después de protagonizar la exitosa telenovela “Amor en Custodia” de TV Azteca (2005) y realizar otros proyectos como “Mientras haya vida”, “Pasión morena”y “Reina de corazones”, tomó la decisión de irse a probar suerte en Estados Unidos.

La actriz, nacida el 8 de abril de 1978 en Tecate, Baja California, ha participado en series como “The Son”, “The Purge”, “Resident Evil” y recientemente en “The Fall of the House of Usher”.

Después de trabajar junto a Will Smith y Martin Lawrence en la cinta “Bad Boys: Para siempre”, Paola Nuñez vuelve a encarnar el personaje de Rita Escobedo en “Bad Boys: Hasta la muerte”, cinta que llegará a cines el 14 de junio.

“Pensé que no iba a pasar, he notado, porque yo sí soy fan de la franquicia desde chiquita, que cada película había como una enamorada distinta y cuando hicieron un cambio en mi personaje y Rita se convierte en la capitana de la policía en Miami entonces dije ‘tendría que estar’, pero nunca sabes como actriz.

Paola Nuñez actualmente está en Tailandia filmando la segunda temporada del reality show “Abandonados”, donde ocho parejas iniciarán un desafiante viaje en Asia, cuyo objetivo será completar la ruta del dragón.