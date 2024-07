Playa Limbo enfrentó problemas de salud mental, lo revelan en su disco “Hora Cero”

Playa Limbo el disco titulado “Hora Cero”.

La banda mexicana Playa Limbo lanzó su nuevo disco titulado “Hora Cero” con una propuesta musical que refresca la escena pop y con una apuesta en un par de canciones por tratar temas de salud mental.

En una entrevista con Unotv.com, Jass Reyes, Ángel Baillo, Jorge Corrales y Servando Yáñez hablaron sobre el proceso creativo y la evolución musical de este proyecto.

Jass Reyes, vocalista de la banda, reveló que en este disco abordan en dos canciones temas de salud mental, no por moda sino por la responsabilidad que tienen con le público como artistas.

Asimismo explicó que esto viene de experiencias personales de los integrantes de Playa Limbo y que ahora pueden hablar de ello y eso le permita conectar con sus fan y mandar un mensaje de que se vale “estar mal”.

“Como músicos hay una responsabilidad porque ya lo están hablando, lo vemos en todos lados y uno no puede hacerse de la vista gorda; pensando que a uno no le ha pasado, si yo he tenido pláticas con ellos donde me han contado que hace 10 años alguno le daban ataques de pánico y en ese momento nadie hablaba de la salud mental, de los ataques de pánico o incluso era como ni lo cuentes”. Jass Reyes

La cantante aseguró que “quisimos abordarlo porque sí, fue un tema personal, no fue como agarrar una bandera que no nos correspondía, fue desde el amor, desde el respeto; de aprender a poner una pausa, aprender a decir cuando uno no está bien y que mejor que el resultado culmine en una canción como ‘Nada que decir’ o como ‘La Despedida’”, comentó

“Hora Cero” y una apuesta musical fresca en el pop

La banda apostó por sonidos sintéticos y electrónicos en “Hora Cero”, pero sin dejar a un lado la propuesta orgánica, incorporando elementos funky y un enfoque más orgánico en la música.

Ángel Baillo explica que la elección del productor Edgar Huerta, conocido por su trabajo con Belanova, fue crucial para lograr este sonido. “Edgar entiende muy bien el pop y respeta la esencia de la banda. Nos da libertad como músicos, lo que siempre se agradece”.

Una característica notable de “Hora Cero” es que todas las canciones llevan los nombres de los cuatro miembros de la banda en los créditos. “Eso habla de un trabajo de banda. Nos aislamos y nos pusimos horarios para trabajar juntos en Cancún y Oaxaca”, revela Jorge Corrales. Esta colaboración intensa permite que cada miembro aporte sus ideas y experiencias, creando un producto final con una energía y espíritu únicos.

“Hora Cero” representa un nuevo capítulo para Playa Limbo, marcado por la autenticidad musical y la relevancia de sus letras. La banda ha demostrado que, al trabajar juntos y abordar temas importantes, pueden crear música que resuene profundamente con sus fans.