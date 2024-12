¿Broma de mal gusto? “Pocholo” finge infarto en plena obra de teatro; en redes lo critican

“Pocholo” es criticado en redes. Foto: Cuartoscuro

José Luis Cordero, conocido como “Pocholo”, se tomó muy en serio las bromas del Día de los Santos Inocentes el pasado 28 de diciembre y, en plena obra de teatro, fingió un infarto. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, en donde dividió opiniones.

De acuerdo con las imágenes, se observa a “Pocholo” tendido sobre el escenario, aunque la obra continúa. Tras varios segundos y al ver que el actor no se ponía de pie, uno de sus compañeros se acerca a él y llama a la producción, mientras el resto del elenco en escena pide que se cierre el telón.

Tan sólo segundos después de que el telón cerrara, volvió a abrir ya sin actores a la vista. Inmediatamente, “Pocholo” salió asegurando, con la tradición frase del Día de los Inocentes, que se había tratado de una broma.

“Inocentes palomitas que se dejaron engañar. Feliz Día de los Inocentes”, dijo “Pocholo”.

“Broma de mal gusto”: en redes, critican a “Pocholo”

Después de que se viralizó el video, las críticas por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y la mayoría aseguró que se trató de una broma pesada. Mientras que algunos más afirmaron que sí lo habían creído.

“Broma de mal gusto”, “Con eso no se juega”, “Esas bromas no se hacen”, “No, ‘Pocholo’, con eso no se juega”, “Hasta la panza me dolió. Con eso no se juega”, “Me espanté, palabra. ‘Pocholo’, no hagas eso”, “Hagan otro tipo de bromas, ésas no”, “Yo dije: el ‘Pocholo’ agonizando y los demás riendo y ni cuenta se dan”, “De muy mal gusto”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Quién es “Pocholo”, actor que hizo pesada broma por el Día de los Santos Inocentes?

José Luis Cordero, mejor conocido como “Pocholo”, es un actor y comediante que destacó desde hace varios años.

Como parte de su carrera, “Pocholo” ha formado parte de exitosos proyectos de comedia, así como en icónicas telenovelas que son recordadas en la historia de la pantalla chica.

Entre los exitosos programas en los que ha participado “Pocholo” destacan:

“Papá soltero”

“Cachún Cachún Ra Ra”

“La fea más bella”

Además, ha sobresalido en la música.