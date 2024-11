Jorge Ortiz de Pinedo dejará de actuar. Foto: Cuartoscuro

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que los médicos que lo tratan por sus problemas de salud le recomendaron abandonar los escenarios como actor, por lo que el famoso se vio orillado a dejar a un lado esa parte de su carrera en el mundo del entretenimiento.

“La verdad los doctores me dijeron: ‘ya se tiene usted que retirar del escenario como actor. No puede usted, andar trabajando con oxígeno y menos en una ciudad como México, a 2 mil metros de altura’”

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Ortiz de Pinedo destacó que, aunque su carrera como actor ya no podrá seguir por recomendación médica, aún podrá desempeñarse como director o productor.

“Pero (me dijeron) ‘puede producir, dirigir, escribir’ y eso es lo que voy a hacer, voy a seguir dirigiendo y a lo mejor hago alguna obra en puras playas. Me consigo unos lugares que estén a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar”

Además, el famoso confesó que el teatro es uno de los escenarios que más quiere y del que se ha separado por cuestiones de salud.

“Yo, hace unos años, empecé a tener problemas de pulmón, empecé a separarme de lo que más me gusta que es el teatro, pero he seguido haciendo televisión como puedo… Eso me mantiene vivo, me mantiene con ganas de dar trabajo, de producir cosas que le entretengan a la gente”

¿Qué enfermedad padece Jorge Ortiz de Pinedo?

Desde hace mucho tiempo, Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta problemas de salud en los pulmones. En entrevistas, como la que concedió a Matilde Obregón, el actor y productor reveló todos los padecimientos.

“Me dio hace años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo el lóbulo… ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético también, y por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar degenerativa crónica. Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena”.