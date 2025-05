¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars? Historia detrás del “May the 4th be with you”

GENERANDO AUDIO...

¿Por qué se celebra el Día De Star Wars? Foto: AFP

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, para homenajear al fenómeno cultural que comenzó con una serie de películas que se han vuelto de culto y amadas por millones de fans alrededor del mundo, conoce la historia detrás del “May the 4th be with you”.

Cada que comienza mayo, los fanáticos de Star Wars alrededor del mundo celebran con entusiasmo el universo creado por George Lucas. Desde disfraces y maratones de películas hasta memes y publicaciones en redes sociales, el Día de Star Wars se ha convertido en una fecha clave para la cultura pop.

“May the 4th be with you”: el origen del lema

La icónica frase de Star Wars, “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), se transformó fonéticamente en “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”), dando lugar a la celebración. Este juego de palabras en inglés fue adoptado por los fans como una forma de rendir homenaje a la saga.

Aunque hoy en día es una tradición mundial, el uso más antiguo registrado de esta frase fue en 1979, cuando el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio en el diario London Evening News que decía:

“May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations“.

Esto ocurrió el 4 de mayo, cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido.

Durante años, el 4 de mayo fue celebrado principalmente por fanáticos, pero con el auge de internet y las redes sociales, la fecha ganó fuerza como evento viral. Fue hasta 2011 cuando se organizó el primer evento oficial en Toronto, Canadá, con proyecciones, concursos y actividades temáticas.

La propia compañía Lucasfilm (y posteriormente Disney, que adquirió la franquicia en 2012) reconoció el potencial del 4 de mayo como una herramienta de marketing y conexión con la comunidad. Desde entonces, ha promovido lanzamientos especiales, anuncios y contenido exclusivo en esta fecha.

¿Qué pasa el 4 de mayo?

Además de los festejos espontáneos en redes y comunidades de fans, plataformas como Disney+ suelen estrenar series, documentales o adelantos relacionados con la saga.

También es común que se lancen productos coleccionables, ofertas especiales o eventos temáticos en parques y tiendas.

Más allá del marketing, el 4 de mayo se ha convertido en una oportunidad para revivir la saga, compartir la pasión por sus personajes y recordar el impacto cultural de Star Wars, desde niños hasta adultos, esta galaxia muy, muy lejana sigue uniendo generaciones.