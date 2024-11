James “Jimmy” Stephen Donaldson, youtuber mejor conocido como MrBeast, fue señalado por Rosanna Pansino, creadora de contenido estadounidense, por compartir material explícito de menores de edad y mensajes sobre temas como el “vore” en un grupo colectivo de Telegram.

Por esta razón, la youtuber alegó haber emitido un reporte al respecto ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Al menos uno de los mensajes filtrados del chat de trabajo de MrBeast menciona el término “vore“, señalado específicamente en un meme de Ava Tyson, antigua colaboradora de Donaldson.

“Vore” es una forma combinada que significa “alguien que come” lo que especifica el elemento inicial de términos como “carnívoro”, según el Diccionario Collins del inglés.

Vore también es la abreviación de la vorarefilia, según la revista Muy Interesante. Se trata de una parafilia caracterizada por un deseo y práctica sexual que consiste en el anhelo erótico por comer o ser comido por otra persona o animal, de acuerdo con el portal Neuro-Class de neuroeducación.

Rosanna Pansino, youtuber con casi 15 millones de suscriptores, subió un video el 26 de octubre en el que difundió supuestos mensajes de un chat grupal de Telegram del equipo de trabajo de Mr Beast, quien aparece bajo el nombre de John Smith, y en el que figura su colaboradora Ava Tyson.

Los supuestos mensajes datan del grupo de MrBeastCompany en Telegram, entre 2020 y 2021, según Pansino, quien censuró las imágenes para su contenido de YouTube, pero lo compartió sin censura a través de X, antes Twitter, un día después.

Rosanna Pansino también aseguró en la red social de Elon Musk que informó al FBI sobre el contenido de este chat grupal.

“He informado a las autoridades sobre lo que encontré y sobre mis inquietudes al FBI. Espero que investiguen estos registros de chat de la empresa MrBeast Telegram y otras inquietudes”, escribió el 27 de octubre.

Hasta el momento, Mr Beast, a quien Pansino se refiere constantemente como Jimmy, no ha ofrecido declaraciones al respecto de los señalamientos de la youtuber. Tampoco se han anunciado investigaciones ni medidas contra Donaldson.

El mensaje del grupo de Mr Beast que provocó indignación en Instagram fue enviado por Ava Tyson, excoanfitriona del canal de MrBeast: “El mundo si existiera más arte de Garfield Vore“, mostrando una ciudad futurista y desarrollada.

Otro de los mensajes filtrados muestran a Ava Tyson, muestra una imagen explícita de Ivanka Trump, hija del candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ésta tenía 13 años.

“¿Por qué le enviarías a alguien la foto de una niña de 13 años sin playera?”, cuestionó Rosanna Pansino mientras revisaba los mensajes del grupo de Telegram.

Por otro lado, en junio de 2021, el propio MrBeast habría compartido el ánime “Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway“, en el que un oficiniasta de 26 años se enamora de una estudiante adolescente, según la sinopsis oficial de CrunchyRoll.

“La voy a agregar a mi lista, sabes que a tu chico le encanta Slice of Life”, escribió Ava Tyson, refiriéndose a un término que habla de una representación realista de la vida cotidiana en la literatura, el cine, el periodismo u otros medios.

Entre los mensajes compartidos por la youtuber, también se encuentra un meme compartido por Tyson en el que dice: “Why yes I’m asexual… asexual predator“.

Ava Kris Tyson fue coanfitriona del canal de YouTube MrBeast por más de una década, quien fue protagonista de acusaciones de acoso a fans menores de edad, según señaló la revista Forbes en julio de 2024.

Tyson apareció en el canal de Donaldson desde su creación en 2012 y estuvo involucrada en los videos de bromas y desafíos del canal, siendo la presentadora principal del canal “Best Reacts“, que grababa las reacciones de los youtubers a videos virales en línea, según la revista.

En marzo de 2023, Ava reveló que se separó de su esposa y confirmó en la plataforma entonces conocida como Twitter que comenzó con la terapia de reemplazo hormonal, complementa Forbes.

“Posteriormente, dijo que usaría los pronombres ella/ella y actualizó su nombre a principios de este año”, remata la publicación.

A mediados de este año, se alejó del canal y de la vida pública tras alegar una avalancha de ataques transfóbicos en su contra producto de su transición y el cambio de su nombre a de Kris Tyson a Ava Kris, según Forbes. En ese momento, Donaldson la defendió.

Sin embargo, el 24 de julio, cuando surgieron las acusaciones contra Ava, MrBeast condenó los hechos por los que se le acusaban y anunció la eliminación de su compañera del canal.

“En los últimos días, me he enterado de las graves acusaciones sobre el comportamiento de Ava Tyson en línea y me siento disgustado y en contra de esos actos inaceptables. Durante ese tiempo, me he centrado en contratar a un tercero independiente para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y me asegure de tener todos los hechos. Dicho esto, he visto suficiente información en línea y he tomado medidas inmediatas para eliminar a Ava de la empresa, de mi canal y de cualquier asociación con MrBeast. No apruebo ni apoyo ninguna de las acciones inapropiadas”.

