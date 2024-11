Heidi Klum y su marido se trasformaron en ET. Foto: AFP

La supermodelo Heidi Klum, reconocida por su creatividad y detalle en cada uno de sus disfraces, se inspiró este año en el personaje de la película de 1982 ET, el extraterrestre, de Steven Spielberg.

El Halloween se llevó a cabo en el Hard Rock Hotel de Nueva York donde Klum no dejó ningún detalle de lado: su disfraz incluía una cabeza motorizada con ojos y boca móviles, controlados a distancia por uno de sus colaboradores, además de la distintiva punta de dedo brillante de ET.

Para intensificar la experiencia, la alfombra roja fue elevada a varios metros de altura, logrando que cuando Klum se situaba detrás, sus dedos marrones y nudosos parecían extenderse desde el suelo, generando un efecto visual fascinante y surrealista.

“Quizá no necesite usar el pañal, pero al menos así no tengo que pensar en ello”, bromeó Klum al describir las dificultades de movilidad que su disfraz requería. La idea del personaje, reveló, se le ocurrió poco después de la fiesta del año pasado, ya que ET fue una de sus películas favoritas de la infancia. Coincidentemente, otra celebridad, Janelle Monáe, también rindió homenaje al famoso alienígena en este Halloween.

Janelle Monáe just won Halloween!! 😂 pic.twitter.com/uQtib7245P — No Context E.T. (@ET_nocontext) October 30, 2024

La confección del disfraz de Klum estuvo a cargo de su equipo de confianza, dirigido por los expertos en efectos especiales John Biggs y Mike Marino, quienes ajustaron la pesada cabeza robótica, de aproximadamente dos kilos, en la cabeza de la modelo.

Su esposo, el músico alemán Tom Kaulitz, también se unió a la temática disfrazándose de ET. Ambos trajes fueron diseñados mediante impresión 3D y ensamblados minuciosamente con una combinación de cremalleras, piel sintética y maquillaje, asegurando que el aspecto final fuera impecable.

Klum ha colaborado con Marino en otras transformaciones sorprendentes a lo largo de los años, incluyendo su disfraz viral de gusano en 2022, el hombre lobo del video Thriller de Michael Jackson en 2017, y la ogresa Fiona de Shrek en 2018.

Cada año, la supermodelo reinventa la forma de celebrar Halloween, transformando su fiesta en un auténtico espectáculo visual y recordándonos que su creatividad no tiene límites.