¿Quién es Germaine Valentina, cantante señalada de ser la tercera en discordia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Alicia Villarreal y Cruz enfrenta polémica de infidelidad. Foto: Cuartoscuro |Getty

La supuesta infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal colocó a la pareja en el ojo del huracán. En medio de la polémica, se señaló a Germaine Valentina como la tercera en discordia entre la pareja. Sin embargo, la mujer desmintió tener una aventura con el integrante de Kumbia Kings. Pero ¿quién es Germaine Valentina? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es Germaine Valentina?

Lo que se sabe de Germaine Valentina es gracias a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la joven se describe como “cantautora”; además, se autonombra como “las bototas del regional”.

Según se sabe, la joven que fue señalada por, presuntamente, tener una aventura con Cruz Martínez, es originaria de Venezuela.

En su canal de YouTube, Germaine Valentina comparte sus canciones, entre las que destaca “No puedo ser tu amante”, cuyo video publicó hace un año. Además, muestra que su talento la ha llevado a compartir escenario con famosos como Majo Aguilar.

Como muchas jóvenes, la cantante es muy activa en redes sociales, en donde deleita a los miles de seguidores con increíbles fotografías en donde resalta su belleza.

Germaine Valentina niega ser amante de Cruz Martínez

Luego de varios días envuelta en la polémica, Germaine Valentina rompió el silencio y desmintió que ella sea la mujer con la que Cruz Martínez le habría sido, presuntamente, infiel a Alicia Villarreal.

“En los últimos días, se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias de algo muy bajo y muy asqueroso… Una noticia totalmente falsa… Yo no soy la de esta foto”.

En un video compartido en sus redes sociales, Germaine Valentina consideró que señalarla como la tercera en discordia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez tiene como objetivo dañar su imagen.

“Eso me hace pensar que todo fue estratégicamente planeado para intentar usarme a mí y dañar mi imagen… No saben el daño que me están causando, no soy famosa todavía, no ando generando dinero. Mi proyecto todavía no ha salido y me lo están queriendo hundir y destrozar”.