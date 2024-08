¿A un paso del divorcio? Alicia Villarreal responde a supuesta infidelidad de Cruz Martínez: “Me voy a sentar a platicar”

Alicia Villarreal vive crisis matrimonial con Cruz Martínez. Fotos: Getty Images

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la supuesta crisis matrimonial que atraviesa tras darse a conocer que, al parecer, su esposo, Cruz Martínez, le puso el cuerno.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la supuesta infidelidad de Cruz Martínez?

En una entrevista con “De primera mano”, la cantante señaló que atraviesa por un proceso, el cual debe enfrentar con su marido.

“Estoy con una noticia que me acabo de enterar. No sabes cómo procesar algunas cosas. Me voy a sentar a platicar. Es una relación adulta. Muchas cosas han sido ciertas”, confesó Alicia Villarreal.

Aunque no confirmó su ruptura con Cruz Martínez, la intérprete de “Insensible a ti” dijo no estar sorprendida por la noticia, ya que siente que algo está mal en su matrimonio.

“No me sorprende. A todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal. Tenemos una relación de mucho tiempo, una familia, hijos, pero también soy una mujer madura”, afirmó la cantante.

La “Güerita Consentida” se mostró lista para “lo que tenga que suceder”. Asimismo, no tiene problema en “llegar a un acuerdo” para resolver su situación matrimonial.

¿Se van a divorciar?

Gustavo Adolfo Infante reveló que, al terminar la entrevista, Alicia Villarreal le dijo que sí piensa separarse de Cruz Martínez.

“No es la primera vez, y va a ser la última, porque esto ya se acabó. No hay vuelta atrás”, le confesó la cantante al periodista.

Aunque no reveló detalles, al parecer, la madre de Melenie Carmona se enteró de la supuesta infidelidad de su esposo en un encuentro con medios de comunicación.

¿Quién es la supuesta tercera en discordia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Los usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de investigar sobre la supuesta mujer con la que Cruz Martínez le habría sido infiel a Alicia Villarreal.

Ver más ¿Es la prueba? Comparten imágenes y capturas de Instagram sobre la supuesta infidelidad de #CruzMartínez a #AliciaVillarreal 😪 pic.twitter.com/Vi0fFz832e — Lola Arteaga (@Lolamn20) August 9, 2024

Al parecer, según lo compartido, se trata de Lorena Torruco, una joven de Poza Rica, Veracruz, con quien viajó a París en abril de 2023.

Una cuenta de Instagram aseguró que Cruz Martínez le organizó una fiesta con temática de Kumbia Kings, por lo que incluso le fueron a cantar.

Hasta el momento, ni el productor musical ni Alicia Villarreal han emitido un comunicado. Sin embargo, los medios de comunicación afirman que están a un paso del divorcio.