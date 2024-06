¿Quién es quién en la segunda temporada de “House of the Dragon” y quiénes son los nuevos personajes?

“House of Dragon 2” tiene ocho episodios. Foto: Max

Mientras que la primera temporada de “House of the Dragon” presentó los personajes de la historia, que tiene lugar 200 años antes de “Game of Thrones”, la segunda entrega, “La Danza de los Dragones” ahora muestra la preparación hacia una guerra civil, que ocupará un lugar central en la trama.

Estos personajes regresan en la segunda temporada de “House of Dragon”

Una vez más, la batalla por el trono enfrentará a la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy), su tío-esposo Daemon (Matt Smith) y sus diversas fuerzas contra la amiga de la infancia de Rhaenyra, Alicent (Olivia Cooke) y sus hijos (que resultan ser los medios hermanos de Rhaenyra).

Además, se podrá ver el regreso de los actores Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

Nuevos personajes

Algunos de los nuevos rostros de la segunda temporada de “House of Dragon”, incluyen a Abubakar Salim que dará vida a Alyn of Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers y Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, entre otros.

¿Quién es quién en “House of Dragon: La Danza de los Dragones”?

A diferencia de la temporada uno, que tuvo 10 capítulos, la segunda entrega de “House of Dragon” solo tiene ocho y el primero ya está disponible desde el 16 de junio en Latinoamérica en la plataforma de streaming Max. Cada domingo se estrenará uno.

Daemon Targaryen

Daemon Targaryen es interpretado por Matt Smith. Foto: Max

Daemon Targaryen, interpretado por el actor británico Matt Smith, regresa a la segunda temporada como esposo de la reina Rhaenyra y un combatiente clave en la guerra de sucesión por el Trono de Hierro ante la familia Hightower.

Daemon, quien es hermano menor del difunto padre de Rhaenyra el rey Viserys I, tuvo dos hijas con su primera esposa Laena Velaryon: Baela (Bethany Antonia) y Rhaena (Phoebe Campbell), que tendrán un papel importante en futuras batallas de la serie.

Tras la muerte de Laena, Daemon se casó con su sobrina Rhaenyra “en un esfuerzo por fortalecer su casa y la pretensión de la reina al Trono de Hierro”.

Alicent Hightower y los Verdes

Olivia Cook da vida a Alicent Hightower. Foto: Max

Olivia Cooke da vida a Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, quien fue la mano del rey Viserys I. Alicent estuvo casada con Viserys I desde la muerte de la primera esposa de este, hasta su fallecimiento.

Juntos tienen varios hijos, entre ellos el varón Aegon Targaryen, a quien coronaron en la primera temporada a espaldas de Rhaenyra.

Aegon (Tom Glynn-Carney)

Helaena (Phia Saban)

Aemond (Ewan Mitchell)

Daeron

Aegon II Targaryen

El actor Tom Glynn-Carney da vida a Aegon Targaryen

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) es el primogénito de Alicent Hightower. Su madre afirma que en sus últimos momentos de vida Viserys lo nombró a él su heredero al trono en lugar de Rhaenyra, por lo cual convoca al ‘Consejo Verde’ para coronarlo como rey de Westeros.

En la segunda temporada se verá en Aegon a un gobernante débil y errático propenso a acciones y decisiones que corren el riesgo de socavar su causa”, en medio de la batalla entre verdes y negros por el trono.

Aegon está casado con su hermana menor Helaena, con la que tiene dos hijos, Jaehaera y Jaehaerys.

Aemond Targaryen

El personaje de Aemond Targaryen es encarnado por Ewan Mitchell. Foto: Max

Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), es el segundo hijo del rey Viserys y Alicent Hightower. En su infancia, peleó con Lucerys, uno de los hijos de Rhaenyra y perdió un ojo, por lo cual lo conocen como ‘El Tuerto’.

Años después de ese evento, el dragón de Aemond es el que mata a Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra. Este episodio cierra la primera temporada y es el que desencadena oficialmente la guerra conocida como “Danza de los Dragones”.

Rhaenyra y los ‘Negros’

Emma D’Arcy vuelve a encarnar a Rhaenyra Targaryen. Foto: Max

Rhaenyra Targaryen, interpretada por la actriz británica Emma D’Arcy, es la primogénita del rey Viserys. Tras la muerte de su padre, quien la nombró heredera, tendrá que defender su derecho al Trono de Hierro.

La primera temporada de “House of the Dragon” termina cuando Rhaenyra se entera que el dragón de Aemond mató a su hijo Lucerys, que tiene el apellido de Ser Laenor Velaryon, con quien se casó en un matrimonio arreglado.

Tuvo tres hijos, que llevan su apellido (aunque en realidad son de Ser Harwin Strong):

Jacaerys Velaryon (Harry Collett)

Lucerys Velaryon (Elliot Grihault): lo mata el dragón del ‘Príncipe tuerto’.

Joffrey Velaryon

Rhaenyra, a diferencia de Alicent, es un alma libre con carácter fuerte. El estrecho vínculo que compartió con su protector, Ser Harwin Strong, durante la primera temporada hizo que se especulara sobre quién era el verdadero padre de sus hijos.

Siempre ha mantenido que Laenor era el padre, quien fingió su muerte en un plan elaborado por la propia Rhaenyra y Daemon para que él pudiera irse del continente y ser libre, sin las ataduras de la realeza, que lo obligaban a ocultar su identidad sexual.

Rhaenyra luego se casó con su tío, Daemon Targaryen, con quien tiene a otros tres herederos.

Rhaenys Targaryen

Eve Best da via a Rhaenys. Foto: Max

Nieta del rey Jaehaerys I Targaryen, la princesa Rhaenys alguna vez fue una posible contendiente al Trono de Hierro. Sin embargo, los nobles de Westeros pasaron por alto sus pretensiones en favor de su primo hermano varón, Viserys.

Más adelante se casó con el poderoso Lord Corlys Velaryon y tuvo dos hijos, Laena y Laenor.

Durante la coronación de Aegon, Rhaenys, que es una poderosa jinete, escapó en su dragón Meleys. Fue ella quien compartió la noticia del fallecimiento de Viserys con Rhaenyra y Daemon.

En la actualidad forma parte del bando de “los negros”, es decir, apoya el reclamo de Rhaenyra al trono y será clave en las batallas de la segunda temporada.

Rhaenys es interpretada por Eve Best y será parte del elenco que regresa para esta segunda temporada de “House of the Dragon”.