¿Quién es Zoe Saldaña, actriz ganadora del Globo de Oro por “Emilia Pérez”?

Zoe Saldaña ganó su primer Globo de Oro. Foto: AFP

Zoe Saldaña ganó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por “Emilia Pérez” en los Globos de Oro y la coloca como una de las favoritas para llevarse el Oscar.

La actriz de origen dominicano fue la primera ganadora de la noche y mostró su felicidad tras recibir su premio y emocionó al público con su discurso.

“Tengo el corazón lleno de agradecimiento. Muchísimas gracias a los Globos de Oro, no solo por rendir homenaje al cine, sino por rendir homenaje a mujeres como Emlia Pérez. Muchísimas gracias”.

En UnoTV te decimos quién es la actriz con varios éxitos como “Avatar” y “Los Vengadores” que la han convertido en una de las más taquilleras de la historia.

¿Quién es Zoe Saldaña?

Zoë Yadira Saldaña-Perego, mejor conocida como Zoe Saldaña, nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, tiene 46 años de edad y es de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

A los 9 años, se mudó con su familia a República Dominicana donde tomó clases de ballet, jazz y danza moderna.

Su formación continuó en el mundo del arte por lo que tomó clases de actuación.

A sus 17 años de edad incursionó en la actuación cuando participó en una obra de teatro organizada por una organización dependiente del hospital Maimonides de Brooklyn.

Carrera de Zoe Saldaña

En el 2000 obtuvo su primer protagónico en la película “Center Stage” y después salió en la comedia dramática Drumline en 2002.

Entre las películas en las que ha participado están: “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, y en las sagas de “Star Trek”, “Avatar”, “Guardianes de la galaxia” y “Avengers”.

En televisión actuó en “Law & Order”, “Comedy Bang! Bang!”, “Home Movie: The Princess Bride” y “Special Ops: Lioness”.

Actualmente está casada con el artista plástico Marco Perego con quien tiene dos gemelos de 10 años y uno más de 8 años de edad.

No tiene en la vida de Zoe Saldaña es glamour y premios, la actriz padece la enfermedad de Hashimoto, que produce anticuerpos, los cuales atacan la glándula tiroides. En caso extremos causa dificultad para comer, respirar incluso ocasiona problemas cardíacos e infertilidad.