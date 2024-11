Murió Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance | Foto: Getty Images

Bob Bryar, quien fuera baterista de la banda My Chemical Romance de 2004 a 2014, murió el pasado martes a los 44 años, según informó el medio estadounidense TMZ durante la noche del viernes 29 de noviembre.

¿Quién fue Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance?

Bob Bryar conoció al equipo de My Chemical Romance mientras estaban de gira con The Used en 2004 y reemplazó a Matt Pelissier luego del lanzamiento del álbum “Three Cheers For Sweet Revenge“, de acuerdo con TMZ.

El baterista formó parte de la banda para el álbum “The Black Parade“, en 2006, y escribió múltiples canciones para el álbum de 2010 “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“.

Sin embargo, antes de que se lanzara dicho material, Bryar dejó el grupo por razones no precisadas por TMZ y trabajó con otras bandas durante los siguientes años antes de anunciar que estaba haciendo la transición de la industria musical al sector inmobiliario.

En 2020, apareció en un homenaje al fallecido baterista de Rush, Neil Peart, y habló tanto de su amor de la infancia y su posterior amistad con el baterista, según TMZ.

En los años posteriores a su salida de My Chemical Romance, Bob Bryar admitió que experimentó pensamientos suicidas varias veces desde que dejó la agrupación.

Al momento de su muerte, no volvió a formar parte de la banda estadounidense, aunque permanece en la historia como el baterista con mayor tiempo de permanencia en la historia de My Chemical Romance.

¿Qué se sabe de la muerte de Bob Bryar?

El músico fue encontrado muerto en su casa de Tennessee, Estados Unidos, el martes, después de haber sido visto con vida por última vez el 4 de noviembre, de acuerdo con TMZ.

“No se sospecha que haya ocurrido nada malo, nos han dicho, porque todas las armas y el equipo de música de Bryar que había en la casa no fueron tocados”. TMZ

El Control de Animales llegó a la casa después de que se descubriera el cuerpo, que según nos han dicho estaba en estado avanzado de descomposición, y se llevaron dos perros. El médico forense está investigando la causa y la forma de la muerte de Bryar.