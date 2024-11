Belinda une su voz a la de una leyenda como Cher. Foto: Cuartoscuro

Una colaboración que rompe la barrera entre generaciones es la nueva canción que une a Belinda y a Cher, las estrellas de pop se fusionaron para una nueva versión de un tema que originalmente pertenece a la intérprete estadounidense.

Belinda y Cher unieron sus voces para “DJ Play a Christmas Song”, una nueva versión de la canción que primero fue lanzada en 2023 y ha sido llevada a remix por varios artistas.

Belinda y Cher estrenan colaboración

El tema representa la suma de talentos de dos estrellas del pop. Además la proyección internacional de Belinda escala con esta colaboración junto a Cher, una leyenda de la música que inició su trayectoria en 1963.

Sobre la canción, “DJ Play A Christmas Song”, se sabe que y ha sido llevada a remix por varias figuras, entre ellas Robin Schulz, Chrome Tape, 7th Heaven y Guy Scheiman.

El tema está incluido en un álbum navideño de Cher que tiene otros sencillos como “Angels in the snow”, “Santa baby” y “I like Christmas”.

Belinda sorprendió a sus fans con este dueto con Cher por la imponente trayectoria de la segunda. Algunos de sus éxitos son “Believe” y “Strong Enough”.

Cher también es multifacética y ha tenido apariciones en el cine en producciones como “Moonstruck” y “Silkwood”.

La canción navideña de estas celebridades de la música es un lanzamiento más de Belinda, quien reactivó este 2024 su faceta como cantante. “Jackpot” es su más reciente estreno y en él la acompaña Kenia Os.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]