Revelan primeras imágenes de la serie de “Chespirito”

GENERANDO AUDIO...

Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”. Foto: Cuartoscuro

Surgieron las primeras imágenes de lo que será la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. A través de redes sociales, se compartió el video con las primeras imágenes del proyecto llamado “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Éstas son las primeras imágenes de la serie de “Chespirito”

Fue mediante las redes sociales de la compañía que transmitirá la serie, que, se espera, cuente parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños, en donde se hicieron públicas las primeras imágenes del proyecto.

En las imágenes se ve parte del elenco de la serie y que habría causado molestia entre los herederos de Gómez Bolaños. Sin embargo, aunque aparecen algunos actores, el rostro de quienes dan vida a la “Chilindrina” y a “Chespirito” se quedaron como un misterio.

“Llevo meses esperando este momento”: en redes celebran el adelanto de la serie

Luego de que se compartieran las primeras imágenes de la serie biográfica de “Chespirito”, los cibernautas no dudaron en mostrar su emoción por el próximo estreno del proyecto.

“Llevo meses esperando este momento”, “Sí me simpatizas”, “Me interesó. Me trajo nostalgia”, “Estoy impaciente. Ya la quiero ver”, “Imperdible”, “No sé cómo luzca la ‘Chilindrina’, pero la voz me sorprendió. Y Angelines Fernández es igualita”, “Ya queremos que salga”, “Estoy emocionada”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuándo se estrena la serie de “Chespirito”?

Aunque causó gran revuelo el adelanto de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, todavía no se tiene una fecha del estreno, por lo que los fans del creador de varios personajes deberán esperar.