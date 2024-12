Romina Mircoli despide a Dulce con mensaje. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

La muerte de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, sorprendió al mundo de la música en México. Tras un periodo de hermetismo, Romina Mircoli, hija de la intérprete de “Tu muñeca” rompió el silencio y se despidió de su madre con un conmovedor mensaje.

Romina Mircoli, hija de Dulce, se despide de la cantante

La hija de Dulce escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, asegurando que no termina de aceptar que nunca volverá a escuchar la voz de la cantante.

Foto: Instagram

“No estaba lista, mami. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte ni a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto”, señaló Romina Mircoli.

La joven aseguró que no deja de llorar la partida de la intérprete de “Lobo”, pero debe ser fuerte por su hijo, asegurando que extrañará demasiado a su abuelita.

“Te necesito. Ahora me toca a mí ser la mamá y no puedo más que ser fuerte. No me puedo derrumbar. Mi chiquitito extrañará mucho a su abue”, expresó Romina Mircoli.

Asimismo, la única hija de Dulce lamentó que su madre haya partido de este plano, por lo que “me siento perdida sin ti, pero sé que estarás conmigo para siempre”.

¿Romina Mircoli estuvo con la cantante hasta el final?

En una entrevista, Iván Cochegrus, amigo de la intérprete de “Aún lo amo”, confesó que, a pesar de no ser del ojo público, la joven estuvo junto a su madre en sus últimos momentos.

La información se pudo confirmar gracias al mensaje de Romina Mircoli, asegurando que tiene “la paz de haber estado hasta el final a tu lado”.

La única hija de la cantante y actriz, cuyo nombre se debió gracias a José José, estuvo presente en la misa en su honor en la Basílica de Guadalupe.

¿Quién era Dulce?

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, era una cantante y actriz originaria de Matamoros, Tamaulipas.

Su voz poderosa y estilo para interpretar la convirtieron en una figura muy importante de la música en México y América Latina.

Algunas de sus canciones más famosas son:

“Lobo”

“Tu muñeca”

“Déjame volver contigo”

“Porque me gusta a morir”

“Aún lo amo”

“Soy una dama”

La cantante compartió escenario con otras grandes artistas, como Marisela, Rocío Banquells, María del Sol y Manoella Torres, gracias al espectáculo “GranDiosas”.

Entre los últimos proyectos de la cantante, cuya hija es Romina Mircoli, se encuentran el reality show “Siempre reinas” y su gira “Sola Tour”, el cual no pudo concluir.