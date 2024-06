Rupert Murdoch, magnate de 93 años, se casa por quinta vez

Rupert Murdoch se casó econ la bióloga marina jubilada Elena Zhukova. Foto: Reuters

Rupert Murdoch se casó en California con la bióloga marina jubilada Elena Zhukova, es el quinto matrimonio del magnate de los medios de comunicación, de 93 años, informó el domingo un portavoz.

La boda se celebró el sábado en un viñedo de Murdoch. Zhukova tiene 67 años. La pareja empezó a salir el año pasado.

Murdoch dimitió el año pasado como presidente de News Corp y Fox , poniendo fin a una carrera de siete décadas al frente de un imperio mediático que llegó a abarcar satélites, estudios de Hollywood, libros, periódicos y cadenas de televisión en tres continentes.

La pareja se conoció a través de la tercera esposa de Murdoch, Wendi Deng, según un reportaje del Daily Mail.

Su cuarto matrimonio, con la actriz y modelo Jerry Hall, terminó en divorcio en 2022 después de seis años. Hall fue pareja durante mucho tiempo del cantante de los Rolling Stones Mick Jagger.

Murdoch estuvo brevemente comprometido el año pasado con la excapellán de la policía de San Francisco Ann Lesley Smith, aunque la pareja canceló el compromiso semanas después.

Vanity Fair informó de la ruptura, citando una fuente que dijo que Murdoch se había sentido incómodo con las opiniones evangélicas de Smith.

No se espera que su matrimonio con Zhukova afecte a un fideicomiso que posee el 40% de las acciones con derecho a voto de News Corp y Fox, según un informe del Financial Times.

En 1952, Murdoch heredó de su padre un periódico en su Australia natal. Durante décadas, construyó una empresa de noticias y entretenimiento que se hizo prominente en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluida la propiedad de periódicos tan notables como The Times of London y The Wall Street Journal.