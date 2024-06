“Serena, morena”: ¿qué fue de Sebastián Ligarde, Memo, en ‘Quinceañera’?

“Serena, morena” es una de las frases de telenovelas mexicanas más recordadas y la decía nada más y nada menos que Sebastián Ligarde en “Quinceañera”, producción en la que compartió créditos con Thalía y Adela Noriega.

Sebastián Ligarde interpretó a Guillermo, Memo, López en la telenovela que produjo Carla Estrada y en la que el protagonista de la historia de amor fue Ernesto Laguardia. En el rol de los villanos, también estuvieron Armando Araiza y Nailea Norvind.

Sebastián Ligarde habló abiertamente en 2024 de la razón que lo llevó a dejar México. Hizo saber que se siente menospreciado en su país de origen porque dejaron de buscarlo con ofertas de trabajo.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano” señaló que México ya es parte de su pasado.

“Ojalá pudiera yo hacer algo en México, pero hace 20 años que no hago nada en México (…) México no le dio mucho seguimiento a mi carrera, ni una televisora ni otra. Como que no les importó mi talento, ni mi nombre, ni nada. México de alguna manera, en mi corazón, ya forma parte de mi pasado”

Sebastián Ligarde