Sarah Brightman está en CDMX. Foto: CLB

Sarah Brightman presentará el 18 de diciembre, en la Arena CDMX, su concierto navideño “A Christmas Symphony”. En conferencia de prensa, la británica dio los detalles de su próxima presentación y reveló que el reto mayor que ahora enfrenta en su carrera es el de envejecer.

“Estoy pasando por el proceso de envejecer, porque realmente he estado actuando desde que tenía 11 años, he estado trabajando en esta industria durante muchísimo tiempo, y ha sido muy interesante ver los cambios que ocurren conforme te haces mayor. Lo que he descubierto es que, por supuesto, físicamente, al envejecer, se vuelve cada vez más difícil, y eso es un desafío“, reveló Sarah.

Brightman reflexionó sobre los desafíos vocales que enfrenta al interpretar diferentes géneros musicales y al adaptarse a los cambios naturales de la voz.

La soprano, conocida por su formación clásica, mencionó que uno de sus mayores retos ha sido el proceso de envejecer y cómo esto afecta a su instrumento vocal. “He aprendido a ajustarme, porque la voz cambia con el tiempo”, reconoció.

Añadió, que el paso del tiempo también le ha permitido tener más seguridad, experiencia, confianza y la posibilidad de experimentar más.

Sarah Brightman regresa a México

La cantante Sarah Brightman regresa a México con su gira “The Christmas Symphony”, un concierto que, de acuerdo con la artista, busca capturar la esencia espiritual y emotiva de la Navidad.

Brightman, quien ha llevado este recital a países como Estados Unidos y Japón, señaló que “The Christmas Symphony” es un show “personal” debido a la importancia que la época navideña tiene para su familia y su propia vida espiritual.

“Es un tiempo emocional porque puede ser muy alegre, pero también un momento difícil para algunas personas”, mencionó Brightman.

Sobre la selección musical, la cantante explicó que el repertorio incluye piezas religiosas, clásicas y arreglos especiales de sus éxitos, con el objetivo de conectar con diversas emociones del público.

“No es un show con canciones como Rodolfo el reno, sino que incluye piezas para quienes no atraviesan un buen momento en Navidad y música clásica que, aunque no esté directamente relacionada con esta época, tiene un sentimiento navideño”, detalló la soprano.

En cuanto a la producción del concierto, Brightman destacó el papel de la iluminación como un elemento clave. “Trabajamos para crear una atmósfera visual hermosa y simple. La luz es muy importante porque representa el nacimiento de Cristo”, explicó.

El concierto está programado para durar 2 horas; un coro y una orquesta acompañarán a la cantante.

Relación de Sarah Brightman con México y su público

Sarah Brightman destacó su vínculo con el público mexicano, al que describió como expresivo y emocional: “En México, siempre siento si el concierto ha sido bueno o no, porque la gente lo demuestra. Esto es algo que los artistas apreciamos mucho”, afirmó.

Sobre sus visitas a México, confesó que rara vez tiene tiempo para disfrutar de la gastronomía local, pero que, de poder hacerlo, preferiría comer en un hogar mexicano, pues considera que la comida casera refleja la verdadera tradición culinaria del país.