¡Se acabó el amor! Toñita regresa a la soltería; termina con su novio 15 años menor

Toñita regresa a la soltería; termina con su novio 15 años menor. Foto: Cuartoscuro

Toñita Salazar, la exintegrante de la primera generación de “La Academia”, regresó a la soltería luego de su romance con un hombre 15 años menor que ella. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante dio a conocer el final de su relación con Paolo Rubboli.

“Lo hacemos para evitar malentendidos, chismes y cosas de personas que no les caemos tan bien. Hemos tomado la decisión de ya no estar en pareja, lo que hemos vivido, la verdad está muy padre”, dijo Paolo Rubboli.

Ver más

De acuerdo con la pareja, el fin de su relación se da por falta de tiempo, enfatizaron los famosos.

“Siempre va a estar conmigo, pero por cuestiones personales, tanto de ella como mías, hemos tomado esta decisión. A veces es un poco complicado llevar nuestras agendas y ahora estar lejos bastante tiempo”.

La pareja destacó que siempre mantendrán una amistad, pese a que su romance llegó a su final.

“Queda una amistad bonita. Si hacemos esto es porque no queremos dar explicaciones, ni por qué fue, ni por qué paso. Ambos tenemos nuestros motivos personales y por eso pedimos que los respeten. Independientemente, seguimos siendo amigos”.

La exacademica agradeció a Paolo por estar con ella en momentos muy duros. Además, Toñita destacó que habían formado una “muy bonita familia”; sin embargo, reconoció que no siempre las cosas se dan como esperan.

“Paolo sabe que yo le agradezco todo el tiempo que me brindó, todo el cariño, estuvo conmigo en momentos muy fuertes. Paolo, hemos formado una muy bonita familia, pero también entendemos que cuando algo ya no se puede no es que uno no quiera”.

Finalmente, Toñita bromeó con su ruptura amorosa y aseguró que ahora, Paolo estaba “solterito” y listo para recibir “amor”.

“A partir de ahora ,Paolo es solterito para todas aquellas que quieran darle amor”.