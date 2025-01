Selena Gomez llora por las deportaciones de mexicanos en EE.UU. y borra el video

GENERANDO AUDIO...

Selena Gomez se disculpa por deportaciones | Foto: Instagram (@selenagomez)

Selena Gomez, actriz estadounidense de 32 años, subió un video a su cuenta de Instagram llorando y pidiendo perdón por las recientes deportaciones de mexicanos en la frontera con Estados Unidos; sin embargo, la protagonista de “Emilia Pérez” borró el material unos minutos después.

El video de Selena Gómez llorando y disculpándose con México

La intérprete de ascendencia mexicana compartió una historia de Instagram en la que se le veía llorando desconsolada producto de las deportaciones masivas de migrantes a raíz de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

“Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños… No entiendo nada de esto, lo siento, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, intentaré todo, lo prometo”. Selena Gomez

Como parte de su video, incluyó la frase “Lo siento” junto a una bandera mexicana; sin embargo, el video sólo duró unos cuantos minutos publicado en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que Selena Gomez no es indiferente al tema migratorio en Estados Unidos, pues fungió como productora ejecutiva de “Living Undocumented“, serie documental de Netflix que explora la vida de inmigrantes que viven en EE.UU. sin papeles.

La también actriz de “Only murders in the building” no ha negado sus raíces mexicanas en el pasado, pues cuando en un programa francés de 2015 se le preguntó por los comentarios del entonces candidato presidencial, Donald Trump, contra los migrantes mexicanos, ella dijo: “Estoy orgullosa de ser mexicana“.

En este mismo sentido, Selena Gomez, ha emitido felicitaciones a los llamados “inmigrads“, migrantes que han logrado graduarse en Estados Unidos, razón por la que ha retomado su propia experiencia:

“Cuando mi familia vino aquí de México, pusieron en movimiento mi historia como americana, así como las suyas. Soy orgullosamente parte de una tercera generación mexico-americana. El viaje y los sacrificios de mi familia me ayudaron a llegar a donde estoy”. Selena Gomez

Cabe destacar que, en 2023, su marca de maquillaje Rare Beauty lanzó una campaña por el Mes de la Herencia Hispana/Latina, en la que presentó a los miembros latinos del equipo la compañía y celebró la influencia de los consejos multigeneracionales.

Además, en 2019 lanzó el EP “Revelación” con siete canciones en español y colaboraciones con artistas hispanos como Rauw Alejandro y Myke Towers.

Reacciones al video de Selena Gomez llorando

Diversos usuarios de redes sociales reaccionaron al video de Selena Gomez llorando por la situación migratoria actual, sin olvidar que recientemente apareció en la película “Emilia Pérez“, cinta criticada por los internautas mexicanos.

“Te quiero mucho Selena Gomez pero no puedes grabarte llorando por los inmigrantes ilegales deportados después de haber sido partícipe de una película como Emilia Pérez que se burla directamente de los mexicanos y nuestra cultura, estereotipándonos”, publicó la influencer Gloria Alfa y Omega.

En redes sociales, también se leyeron comentarios como: “Selena Gomez llorando según por los migrantes deportados cuando se prestó a hacer una película que denigra a México y a los mexicanos, y que contribuye a la narrativa de Trump. Hipocresía en su máximo esplendor”.

“Como si le interesara México“, “Dice que “le doele la pinshe bulba” nomás de pensar en que están deportando a inmigrantes ilegales que son criminales” y “Dios mío, que alguien le quite las redes sociales”, fueron algunos comentarios contra la intérprete.

Sin embargo, también hubo reacciones a su favor, como: “Ella tiene una plataforma con más de 422 millones de personas y está exponiendo un tema social / político y la gente se enoja o se burla. Ojalá más artistas se estuvieran sumando y hablando de las deportaciones masivas pero no es así”.

Selena Gomez interpretó a Jessie, la esposa del narcotraficante conocido como “Manitas”, quien afronta el proceso de transición de género y, a raíz del cambio, comienza un camino de redención con los familiares de las víctimas a quienes afectó en el pasado.

¿Qué está pasando en la frontera entre México y EE.UU.?

México recibió a más de 4 mil migrantes deportados, en su mayoría mexicanos, en la primera semana de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria mexicana aseguró este 27 de enero que México ha recibido cuatro aviones con migrantes desde que asumió Trump, quien ha prometido una deportación histórica de extranjeros sin papeles.

“Hasta ahora no ha habido un aumento sustantivo en las deportaciones; hubo algunos días en que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo analizamos por semana, el número es similar al que hemos tenido en otras ocasiones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta dijo que se pide que los procesos de deportación se den con respeto a los derechos humanos y que su Gobierno se ha preparado con los centros de atención a migrantes, particularmente en la frontera Norte.