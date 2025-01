Selena Gomez responde a político republicano que sugirió deportarla

Selena Gomez respondió al político republicano Sam Parker quien sugirió deportarla y cuestionó la lealtad de la cantante hacia su país.

La actriz de “Emilia Pérez” publicó una historia en su cuenta de Instagram donde le contestó a Parker: “Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y las amenazas”.

Sam Parker respondió al video que subió Selena Gomez, el cual después fue borrado, donde sale llorando y pidiendo perdón por las deportaciones de mexicanos.

“Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños… No entiendo nada de esto, lo siento, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, intentaré todo, lo prometo”.

