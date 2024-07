Shaila Dúrcal feliz de que su amigo Luis Miguel haya encontrado el amor: “Ella es muy linda”

Shaila Dúrcal y Luis Miguel son grandes amigos. Foto: Gettyimages/Cuartoscuro

Shaila Dúrcal prepara el lanzamiento de su nuevo material discográfico para finales del 2024, la cantante habló con UnoTV.com sobre sus nuevas canciones, su incursión musical en las telenovelas, la amistad que tiene desde pequeña con Luis Miguel y si habrá boda o no con Paloma Cuevas.

“Paloma es gran amiga de mi hermana y siempre decimos que a ver cuándo nos vamos a juntar (…), no me han contado el chisme si habrá boda, pero me parece genial que sea feliz y que haya encontrado una españolita, ella se súper elegante, es muy linda”.

Shaila Dúrcal y Luis MIguel son amigos desde niños

La hija de Rocío Dúrcal, aseguró que conoce a Luis Miguel desde que eran muy pequeños, pero por las agendas tan ocupadas que ambos tienen, ha sido complicado reunirse.

“Es como familia para mí, nos conocemos desde pequeñitos, mi hermana y él tiene la misma edad, ellos vivían aquí muy cerca de mi casa en la zona de Las Matas cuando eran peques y con Álex su hermano también hemos convivido mucho, más de pequeños, que ahora de mayores”, dijo la española.

Dúrcal reveló que siempre ha soñado grabar un tema al lado de Luis Miguel, pero desconoce si a él le podría interesar o no.

Debutará cantando el tema de una telenovela

“Mi amor sin tiempo” es el nombre de la telenovela producida por Carlos Moreno y del tema que interpreta Shaila Dúrcal: “Gustavo Farías es amigo nuestro, es un gran productor que trabajó con Juan Gabriel, mi mamá y muchos artistas. Él nos contactó, yo adapté la letra y la grabé, a ellos les encantó y la grabamos para la novela”.

“Fue algo maravilloso, de verdad que inesperado, de estos regalos que te da la vida, me hace mucha ilusión porque es también ser parte de esa cultura mexicana de la telenovela típica, con sus triángulos amorosos y esas cosas (…), estoy muy agradecida pues da una exposición importante”, agregó Shaila.

Sin revelar muchos detalles, Shaila compartió que en su próximo disco están incluidas canciones de amor, de desamor, triste, alegres.

