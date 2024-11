Muere Silvia Pinal, gran diva del cine mexicano

Silvia Pinal murió a los 93 años. La gran diva del cine mexicano deja un valioso legado en el mundo del espectáculo. Su trabajo, como actriz, tiene alcances internacionales, pues participó en filmes como “Viridiana”, del cineasta español Luis Buñuel. También hizo historia en el teatro y la televisión.

Silvia Pinal fue la matriarca de una dinastía. Sus hijas son Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste, quien murió en un accidente automovilístico en octubre de 1982. Su hijo es Luis Enrique Guzmán. También tiene nietas y bisnietas famosas: Frida Sofía y Stephanie Salas y sus hijas: Michelle Salas y Camila Valero.

Silvia Pinal y su homenaje en vida

En agosto del 2022, Silvia Pinal tuvo un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes. La ceremonia reconoció su destacada trayectoria como estrella de la Época de Oro del cine mexicano, su trabajo en el teatro y la televisión.

“¡Ay mamacita! Bueno, muchachos, yo me siento tan ilusionada en este momento. Me siento llena de cosas, no sé, porque siento que la gente me quiere y el teatro lo amo. Gracias”

Dijo Silvia Pinal en la gala

La primera actriz estuvo acompañada por su familia.

A sus más de 90 años, continuaba con apariciones públicas.

¿Quién fue Silvia Pinal, la gran diva que murió a los 93 años?

Silvia Pinal falleció a los 93 años. Se convirtió en una de las figuras femeninas más longevas de la Época de Oro del Cine Mexicano, que después de esta etapa se mantuvo activa en producciones, tanto de teatro como de televisión.

Silvia Verónica Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. En su trayectoria como estrella del cine nacional compartió créditos con leyendas como Pedro Infante, Germán Valdés “Tin Tan”, Carmen Montejo y Mario Moreno “Cantinflas”.

La primera actriz inició su trayectoria en los escenarios en 1948 y, ese mismo año, la invitó el director Miguel Contreras Torres a participar en un pequeño papel en la película “La Bamba”, protagonizada por Carmen Montejo y Tito Junco.

Diego Rivera le regaló un retrato a Silvia Pinal que él mismo pintó; el artista mexicano tardó unos tres meses en terminar el cuadro que le obsequió en 1956

Silvia y su trabajo con grandes leyendas del cine mexicano

Mario Moreno “Cantinflas” la llamó para la película “Puerta, joven”, que significó un gran impulso para su carrera

la llamó para la película “Puerta, joven”, que significó un gran impulso para su carrera Su encuentro con Pedro Infante ocurrió con “La Mujer que Yo Perdí”. También participó en “Un rincón cerca del cielo”, dirigida por Rogelio A. González; por esta película ganó el premio Ariel como actriz coestelar. Además, compartió pantalla con él en el filme “El inocente”

ocurrió con “La Mujer que Yo Perdí”. También participó en “Un rincón cerca del cielo”, dirigida por Rogelio A. González; por esta película ganó el premio Ariel como actriz coestelar. Además, compartió pantalla con él en el filme “El inocente” Con Germán Valdés “Tin Tan” apareció en las películas “El Rey del barrio”, “La marca del Zorrillo” y “Me traes de un ala”

Silvia Pinal, la musa de Luis Buñuel

Silvia logró trabajar con el director español Luis Buñuel en “El Ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1965). Su rol protagónico en “Viridiana” (1961) la convirtió en musa del mítico realizador del cortometraje “Un perro andaluz” y “Los olvidados”.

La película “Viridiana” fue censurada en España por su temática de incesto.

“Mujer, casos de la vida real”, un programa que duró 21 años

Silvia Pinal fue la conductora estelar del programa “Mujer, casos de la vida real”, emisión que se mantuvo al aire durante 21 años y rompió esquemas porque en él se abordaban temas como el abuso sexual, consumo de drogas y el aborto.

La primera transmisión del programa fue el 7 de febrero de 1986. En los episodios se mostraban problemáticas familiares que atravesaban las mujeres y Silvia Pinal fungía como una especie de asesora, planteando posibles soluciones para cada caso y para los televidentes que pudieran estar viviendo lo mismo.

Las historias eran retomadas de los testimonios que llegaban al programa por correspondencia y despertó varias polémicas porque mostraba temas aún censurados por la TV mexicana.

Su trayectoria en televisión y teatro

Silvia Pinal también fue parte de las telenovelas:

“Los Caudillos”

Carita de Ángel

“Aventuras en el tiempo”

“Fuego en la sangre”

“Soy tu dueña”

“Una familia con suerte”

La actriz también figuró en otras producciones de la pantalla chica como:

“Cachún, cachún, ra ra…”

“¿Qué nos pasa?”

“Una familia de diez”

“Mujeres asesinas”

Entre las obras de teatro en las que se presentó destacan:

“Sueño de una noche de verano”

“Don Juan Tenorio

“Mame”

“El año próximo, a la misma hora”

“Anna Karenina”

“Gypsy”

“¡Que tal Dolly!”

“Adorables enemigas”

“Amor, dolor y lo que traía puesto”

Silvia Pinal también llegó a ser diputada y senadora por el PRI en los años 90.

“Me siento tan cerca de Dios”, Silvia Pinal y su reconocimiento a los 90 años

En octubre de 2021, Silvia Pinal rompió en llanto al recibir un reconocimiento por su larga trayectoria, una medalla que lleva su nombre.

En la ceremonia en la que le entregaron la primera medalla Silvia Pinal, la actriz, quien en ese momento tenía 90 años, expresó que estaba muy emocionada y el gesto la hacía sentir cerca de Dios.