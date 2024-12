“Sujo”, película mexicana que busca el Oscar, llega a cines

“Sujo” llega a cines el 5 de diciembre. Foto: Cinepolis Distribución

Sujo es una película mexicana que, lejos de centrarse únicamente en el contexto de violencia que atraviesa el país, presenta una perspectiva diferente: la posibilidad de imaginar y construir un futuro mejor.

Dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, reconocidas por su trabajo en Sin señas particulares, la cinta ha cautivado al público internacional, de tal manera, que fue la elegida para representar a México en la contienda del Oscar 2025.

“Es un honor llevar esta historia al mundo. Es una muestra de la diversidad y potencia del cine mexicano. Estamos profundamente agradecidas con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por esta oportunidad”, señaló Valadez.

“Sujo”: una historia que nace del dolor y busca la esperanza

En entrevista, Astrid Rondero explicó que Sujo surgió de las emociones que dejó su proyecto anterior: “Es por el pasmo del horror al observar la violencia en el país. Pero Sujo nace desde otra energía: imaginar qué sí se puede cambiar. En el proceso de investigación, hablamos con muchos jóvenes de comunidades rurales, y sus historias nos llevaron a preguntarnos qué tendría que pasar para que alguien le diera la espalda a la violencia. Esta película es nuestra manera de imaginar un destino distinto para esos niños en adversidad”, comentó.

“Sujo” está en la contienda del Oscar 2025. Foto: Distribución Cinepolis.

Fernanda Valadez, por su parte, destacó el enfoque humano de la cinta. “Sabemos que vivimos en un país donde las circunstancias sociales provocan que muchos jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. Pero también encontramos historias de resiliencia, de chicos que buscan alternativas. Sujo celebra esas historias y resalta que siempre hay formas de resistir”.

Juan Jesús Varela es el protagonista

Juan Jesús Varela, quien da vida a Sujo, describió cómo fue interpretar a un personaje tan diferente a él.

“Fue un reto, él es ingenuo, bueno, generoso, y al leer el guion, me fui conectando con su vida y sus emociones. Este personaje me enseñó mucho, no solo como actor, sino también como persona”.

La cinta también contó con actores como Alessandro Flores y Kevin Ramírez, quienes interpretan a Sujo en su niñez.

Valadez destacó el trabajo con los pequeños actores y recordó anécdotas entrañables del rodaje. “Astrid tiene un talento especial para trabajar con niños. Creó un mundo imaginario para ellos, tan real que los hacía jugar durante días de rodaje. Una mamá me dijo que su hijo llegó a casa contando que había estado en una cueva de piratas con pitufos. Ese nivel de conexión fue clave para transmitir la inocencia de los personajes”.

“Sujo” quiere dar esperanza. Foto: Distribución Cinepolis.

“Sujo”, una perspectiva diferente de México

Rondero y Valadez coincidieron en que uno de los mayores logros de Sujo es abordar la realidad de México desde un enfoque positivo.

“No queríamos caer en el dramatismo sin salida. Nuestra intención era abrir un resquicio de esperanza sin ser ingenuas, profundizando en las historias reales y mostrando que siempre hay opciones”, señaló Valadez.

Para Astrid, esta perspectiva también busca romper con las narrativas tradicionales. “No se trata de buenos y malos, sino de comprender las circunstancias sociales que nos rodean. Queríamos reflejar esa lucha de muchos jóvenes por encontrar su lugar en el mundo”.

Reconocimientos de “Sujo”