Jack Veal interpretó a Loki niño. Foto: @jackvealfitness

Jack Veal, conocido por interpretar a la variante juvenil de Loki en la primera temporada de la popular serie de Marvel, sorprendió a sus seguidores al revelar que actualmente se encuentra viviendo en la calle. El joven actor, de tan solo 17 años, denunció a través de su cuenta de TikTok que esta situación es consecuencia directa de los abusos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su familia.

Veal se ganó el corazón de los fans por su interpretación de Kid Loki, una versión del personaje que incluso tuvo su propia figura Funko Pop. Además de su papel en “Loki”, también participó en series como “Tin Star” y “The End of the F***ing World”. Sin embargo, desde 2022, su presencia en la pantalla pequeña ha sido inexistente, aunque ha mantenido una actividad constante en redes sociales.

En uno de sus videos recientes, Veal decidió sincerarse y compartir su desgarradora historia: “Hola, soy un famoso actor, tengo 17 años y no tengo un hogar. Es posible que me reconozcas de ‘Loki’, ‘The End of the F***ing World’ u otras producciones. No he hablado mucho sobre mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad”.

El joven explicó que ha sido víctima de abusos en su entorno familiar: “Sufrí violencia física y emocional en casa. No me dieron una educación adecuada y lidio con problemas de salud mental. Tengo autismo, TDAH, y me realizaron pruebas para bipolaridad y psicosis”. Además, detalló que no puede quedarse con sus abuelos debido a la enfermedad terminal de su abuelo.

Veal también denunció la falta de apoyo por parte de los servicios sociales: “Estoy durmiendo en un remolque con las ventanas rotas. Es inseguro y está a dos horas de mi trabajo. Necesito ayuda”, afirmó en un tono desesperado, buscando que su historia sea difundida.

Hasta el momento, no se ha esclarecido por qué los servicios sociales han negado su intervención en el caso de Veal. Asimismo, sus padres no han emitido ningún comentario público respecto a las acusaciones ni a la situación actual de su hijo.