Mientras algunas familias se reunieron alrededor de la mesa para disfrutar del tradicional banquete de Acción de Gracias, cientos de Swifties acamparon desde el 28 de noviembre para conseguir el libro y vinilo que Taylor Swift, que junto con Target, tendrán a la venta durante el “Black Friday”.

La intérprete de Shake It Off se unió a Target para lanzar The Eras Tour Book y The Tortured Poets Department: The Anthology, libro y vinilo exclusivo que solo la cadena de tiendas Target vendió.

El anuncio de la colaboración y los precios de los productos que se encuentran entre los 800 pesos mexicanos desató un gran entusiasmo entre los fanáticos en Estados Unidos.

Compra masiva de productos de Taylor Swift

Los comercios abrieron sus puertas a las 6 de la mañana después de la festividad estadounidense de Acción de Gracias, aunque los más fieles de Taylor Swift acudieron a las tiendas Target desde la medianoche.

Según medios estadounidenses, a las 5:30 de la mañana ya se encontraban más de 30 personas en fila para ser los primeros en entrar cuando las puertas abrieran.

En Nueva Jersey se reportó que al menos 20 personas esperaban para comprar productos exclusivos de Taylor Swift como el libro The Eras Tour Book.

Jonathan Baldera, gerente de Target, aseguró a medios estadounidenses que para tener un mayor orden entre los fanáticos de Taylor Swift solo se dejó pasar a cinco personas a la vez.

Baldera agregó que era la primera vez desde la pandemia que había visto a la gente hacer fila fuera de la tienda para un Black Friday.

“Es la locura por Taylor Swift, aunque es preocupante ver a tanta gente formada ya que en esta tienda solo tenemos 70 vinilos y muy pocos libros”, comentó el gerente del Target.

Los medios estadounidenses explicaron que Target solo permitió a los compradores llevarse hasta cuatro libros “Eras Tour” y cuatro álbumes de la artista, para que así más Swifties lograran adquirir estos productos.

“The Eras Tour Book” contará con detalles inéditos de su gira

El libro The Eras Tour Book es uno de los productos más esperados por los Swifties desde su anuncio a mediados de octubre.

El libro de 256 páginas contará con fotografías nunca antes vistas y reflexiones personales de la cantante sobre su gira mundial, el producto tendrá un precio de 813 pesos mexicanos.

Si bien Target será la única tienda que realice ventas físicas en el Black Friday, según FOX Business, los interesados podrán adquirirlo a través de la aplicación y el sitio web de la tienda a partir del 30 de noviembre.

Este lanzamiento coincide con la última etapa de la gira que culminará en diciembre en Vancouver, Canadá y forma parte de los esfuerzos de Taylor Swift para ofrecer experiencias más completas a sus fanáticos.

“The Tortured Poets Department: The Anthology” debuta en formatos físicos

En paralelo al libro, la cantante lanzará el álbum recopilatorio The Tortured Poets Department: The Anthology que estará disponible por primera vez en vinilo y CD.

Este proyecto musical incluye 35 canciones como “So Long, London” y “But Daddy I Love Him”, según Wall Street Journal el vinilo costará 1 mil 220 pesos mexicanos y el CD tendrá un precio de 365 pesos mexicanos.

Target anticipó en su portal oficial que los productos tienen altas probabilidades de agotarse rápidamente debido a la fuerte demanda, ya que estos formatos físicos representan una oportunidad para los fanáticos de Taylor Swift de coleccionar música.

