Frida Sofía reveló que pudo despedirse de su abuela. Foto: GettyImages

Frida Sofía, la nieta de Silvia Pinal, rompió en llanto en su mensaje de despedida dedicado a la diva del cine mexicano. La influencer mantuvo en duda a los medios de comunicación sobre su posible presencia en el hospital donde pasó sus últimos días la estrella de “El Rey del Barrio”, ahora la pregunta es sobre si regresará a la Ciudad de México para despedirla en su funeral o su homenaje.

Frida Sofía vive actualmente en Miami. A través de un video se despidió de su abuela que acompañó en redes sociales con el mensaje: “te amo siempre, abue”. La hija de Alejandra Guzmán ha mantenido un distanciamiento de su familia materna en años recientes, que se fracturó más cuando denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Rendirán homenaje luctuoso a Silvia Pinal en Bellas Artes]

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 a los 94 años. De acuerdo con su asistente, Efigenia Ramos, la primera actriz sufrió dos colapsos pulmonares.

En un encuentro con medios de comunicación, la colaboradora de Pinal habló sobre la pena que atraviesa por la pérdida de la actriz.

“Mi jefa, mi gran compañera, la verdad un dolor muy fuerte, tuvo dos colapsos pulmonares, eso fue lo que pasó (…) Muy duro ver cómo se apagaba, es algo muy difícil, un proceso bastante largo”

Efigenia Ramos

Tiempo después, el reportero Ernesto Buitrón informó en el programa “Hoy” que la causa de muerte de Silvia Pinal fue una neumonía que se complicó.

Frida Sofía rompe en llanto en despedida a Silvia Pinal

Frida Sofía reaccionó a la muerte de su abuela a través de un video en el que reflexionó sobre la fragilidad de la vida.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil… Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”

Son las primeras palabras de Frida en el video

La grabación se mantiene oscura y sólo se escucha la voz de la hija de Alejandra Guzmán. En su mensaje también revela que tuvo la oportunidad de despedirse de la diva.

“Uno de esos momentos (que valen) fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, que la espera mi hermana Natasha, para recibirla en la gloria de Dios, como la gloria que es y así fue, entonces eso fue lo más bonito de toda esta desgracia”

Frida Sofía

Frida agregó que ha aprendido a soltar a las personas, a dejar que las cosas sean y a no pelear por cierres, ni preguntar por explicaciones.

Otras de sus palabras fueron:

“Lentamente estoy aprendiendo que la vida se vive mejor cuando no te centras en lo que sucede alrededor tuyo y mejor te enfocas en lo que pasa en tu interior. Trabaja en ti y en tu paz”

Frida Sofía

Las reacciones en redes sociales a la despedida de Frida Sofía se dividieron. Así como hubo reclamos, en los que le “recomendaban” “ponerse de pie y asistir a la despedida” que merece su abuela, otros usuarios le dedicaron palabras de apoyo:

“Ella desde el cielo, cuidará de ti. Un abrazo, Frida”

“Lamento tu pérdida, Frida. Es duro perder a un ser tan divino que iluminó la vida de muchas personas”

“Las abuelas son lo mejor que puede existir en la humanidad”

“Te abrazamos con el alma”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]