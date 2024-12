Terminó rodando: Laura Pausini sufre aparatosa caída en concierto

La cantante Laura Pausini continúa con su serie de presentaciones, como parte de su tour 2024; sin embargo, sufrió aparatosa caída en una de sus presentaciones que llevó a la preocupación de sus fans.

Es a través de redes sociales que se compartió el momento en que la intérprete de “En cambio no” rodó por el escenario, pero sin que esto impidiera seguir cantando.

De acuerdo con el video, la artista se encontraba cantando su tema “Cero”, cuando se acercó a una sección donde había unas escaleras, pero al intentar bajar ocurrió el accidente.

Las imágenes dieron cuenta del momento en que terminó en el suelo después de bajar estrepitosamente por los cinco escalones, sin que esto interrumpiera el show.

La artista originaria de Italia quedó sentada al sufrir la caída y, como si estuviera planeado, se acercaron los bailarines para continuar el concierto.

La situación de Laura Pausini derivó en preocupación de sus fans que inmediatamente cuestionaron el estado de salud de la cantante.

A través de sus redes sociales, Pausini manifestó que se encontraba bien y prosiguió con sus conciertos por Europa.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando. Además, la gira continúa en Europa, ahora me resbalé, pero no me pasó nada”.