¡Una estrellita más! Vanessa Guzmán presume su nuevo logro en el fisicoculturismo

Vanessa Guzmán presumió que tuvo un logro más en el fisicoculturismo y ahora brilló en una competencia en Atlanta. La actriz, quien hace poco se sinceró sobre su lucha contra algunos trastornos de salud mental que padece, mostró con orgullo en una foto, que consiguió una medalla más en la disciplina que tanto le apasiona.

El fisicoculturismo es el estilo de vida de Vanessa Guzmán desde hace unos años, por ello es común verla muy activa en las competencias.

Vanessa Guzmán se dejó ver feliz en la fotografía con la que compartió su nuevo logro en el fisicoculturismo. La estrella de “Atrévete a soñar” incluyó en su mensaje un agradecimiento a su equipo.

En la imagen, la exreina de belleza luce una vez más los impresionantes logros en su figura por su dedicación al fisicoculturismo.

A la publicación de la actriz, reaccionaron sus seguidores con palabras cargadas de felicitaciones:

Su entrega al fisicoculturismo, ha provocado que algunos usuarios de internet no lo “soporten” y ante las críticas hacia su imagen, la actriz se defendió hace poco en una entrevista con medios de comunicación destacando que es una atleta profesional.

“A los que no me han apoyado y me han criticado, les agradezco el doble porque me han hecho mucho más fuerte, me hacen invencible y me hacen verdaderamente darme cuenta de que puedo seguir adelante y seguir trabajando con lo mío. Quiere decir que lo estoy haciendo bien”

Vanessa Guzmán