“Venom: El último baile”: tráiler, sinopsis y fecha de estreno

Sony lanzó el primer tráiler de la tercera y última entrega de Venom titulada “The Last Dance”, la cual trae de vuelta a Tom Hardy como el simbionte.

El tráiler vemos como sigue la relación que existe entre Eddie Brock y Venom, además hay más humor y sangre que en las entregas anteriores.

“Eddie, mi gente nos ha encontrado”, le dice Venom a Eddie Brock en este tráiler de “Venom: El último baile”. En la cinta, los protagonistas no solo tendrán que escapar de la persecución que ha lanzado contra ellos el Ejército de Estados Unidos, sino también enfrentarse a una invasión alienígena que pone a la Tierra en peligro.

De momento se ha confirmado que “Venom: The Last Dance”, será la tercera y última entrega del personaje.

Aunque se desconoce si es que habrá algún enfrentamiento contra Spider-Man, el cual por años los fans han estado pidiendo.

¿De qué va “Venom: The Last Dance”?

“Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por los mundos de ambos y con la red acercándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie”, señala la sinopsis oficial de la película.

La última y tercera parte de Venom trae de regreso a Tom Hardy como Eddie Brock, Peggy Lu regresa como la señora Chen, y Stephen Graham es Patrick Mulligan, quien en la segunda entrega fue el simbionte Toxin.

Otros actores como Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans o Alanna Ubach tienen papeles no especificados, y Cristo Fernández retoma su papel del barman de la escena post-créditos de “Spider-Man: No Way Home”.

La cinta es dirigida por Kelly Marcel, quien también fue guionista de las dos anteriores.

¿Cuándo se estrena “Venom: The Last Dance”?

El estreno de “Venom: The Last Dance” está pactado para el próximo 25 de octubre en Estados Unidos, por lo que se espera que en México y el mundo llegue en esa misma fecha.