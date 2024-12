Victoria Ruffo y Eugenio Derbez son abuelos de Tessa. Foto: Cuartoscuro

Cuando nació la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, la pequeña Tessa, los famosos actores hablaron de la posibilidad de reunirse una vez más en las fiestas decembrinas, y ahora es la estrella de “La madrastra” quien responde si se concretará la que fue una cita anunciada.

La felicidad por la llegada de la hija de José Eduardo Derbez hizo posible el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio, quienes, tras años de su separación, destaparon diferentes versiones de los motivos que causaron el final de su romance. A días de que comiencen las fiestas decembrinas, la actriz habló sobre si sigue en pie el plan de reunirse con su ex.

¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sí se reunirán en las fiestas decembrinas?

Tessa, la hija de José Eduardo y Paola Dalay, nació en junio pasado e hizo debutar a Victoria Ruffo como abuela. El reencuentro que tuvo la actriz con Eugenio Derbez causó revuelo y hasta hubo fotos familiares.

Quizá la alegría fue tanta que los hizo pensar en una reunión a futuro, que se concretaría en esta Navidad. De hecho, la intérprete comentó en su momento que su relación con el padre de su hijo mayor estaba en buenos términos.

“Nos llevamos muy bien. Vamos a festejar la Navidad juntos y Año Nuevo”.

Dijo Victoria Ruffo en julio.

A meses de sus dichos, la actriz aclaró, en una entrevista con el programa “Despierta América”, si sigue en pie su cita con Derbez para este fin de año, y su respuesta fue que cambió de parecer.

“Ya lo pensé mejor y no, me la quiero pasar bien”.

Victoria Ruffo.

La foto del que fue su reencuentro:

Tras declarar lo anterior con el humor que la caracteriza, la actriz agregó que uno de sus mejores momentos del año fue el nacimiento de la bebé.

“Fue Tessa, fue ver feliz a mi hijo, fue tener trabajo, fue tener salud, fue ver a mis hermanos bien, o sea, la verdad, yo creo que no me puedo quejar nunca, todos los años hago buen balance, y la vida me ha tratado bien”.

Victoria Ruffo.

A partir de la declaración de la actriz, parece que se cancela la reunión con su ex para estas fechas; sin embargo, podrían verse de nuevo en más eventos relacionados con la nieta que tienen en común.

