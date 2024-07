Ximena Sariñana “relaja” su música con tema “ALV”, al lado de Carla Morrison

Ximena Sariñana estrena canción “ALV” junto a Carla Morrison. Foto: AFP

Tras casi tres años, Ximena Sariñana regresa con nuevo tema, se trata de “ALV”, una canción escrita por ella y su amiga Carla Morrison, con quien unió energía y creatividad para dar paso a esta letra de desamor.

“Hemos cantado juntas muchas veces y cuando estaba en la búsqueda de canciones nuevas para mi nuevo disco, se me ocurrió juntarme con ella para escribir y salió está canción, que aborda el tema del desamor, pero desde un lado no tan serio, sino más relajado”, dijo Ximena en entrevista para UnoTV.com.

La nueva canción de Ximena Sariñana se llama “ALV”, un título divertido y atrevido, que se le ocurrió a las dos cantantes mexicanas.

Según relató, esta canción habla sobre no tener miedo de soltar cuando una relación no está fluyendo, además de la importancia de no idealizar los finales y quitarle la seriedad al hecho de dejar ir a alguien.

Ver más

Ximena Sariñana reveló que es “intensa”

La cantautora, Ximena Sariñana, reveló que es una mujer “muy intensa” en sus emociones, que todo lo siente 10 veces más que los demás, para bien o para mal, tanto en las cosas buenas como en las tristes.

“Extrañamente tengo también una gran facilidad para dejar ir las cosas, perdonar y olvidar. Siempre he sido alivianada. Soy buena para pasar página y eso hace que pues mi vida se mueva también a una velocidad turbo”. Ximena Sariñana, cantante.

Añadió, que la edad la ha ayudado a dar prioridad a las cosas importantes y no enfocarse en el melodrama de la vida: “si no me costaría mucho hacer todas las cosas que tengo que hacer en el día”.

“Al principio me importaba mucho la percepción de la gente, que no me fueran a percibir tan popera, pero tampoco tan rockera, estaba yo ahí en ese limbo. Siempre he querido que mi música sea mi carta de presentación. Yo venía de ser actriz y yo quería que me juzgaran por mi música”, declaró Ximena Sariñana.

Produce Festival Hera

Ximena presentará oficialmente en vivo el sencillo “ALV” en el Festival Hera HSBC, que se realizará el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un evento que con mucha dedicación está produciendo Sariñana.

“Siento que no se había hecho algo así, a esta enorme escala y eso es gracias a todas las personas que están de socios trabajando con nosotras. Creo que es poner nuestro granito de arena para celebrar la presencia de las mujeres en la industria de la música”, dijo la también actriz.

Ver más

Para la cantante de 38 años, es importante crear más referentes para las niñas y las mujeres que empiezan en la industria, que vean que existen productoras mujeres, ingenieras, promotoras y artistas, para que sepan que ellas también lo pueden lograr.

¿Qué es el Festival Hera?

Hera HSBC es un festival de música en donde grandes artistas latinxs e internacionales se reunirán a celebrar el arte protagonizado por las mujeres.