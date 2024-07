“Las Azules”, serie de Bárbara Mori sobre las primeras mujeres policía en México

Serie “Las Azules” muestra a las primeras mujeres policías en CDMX. Foto:AppleTV+

“Las Azules” es una serie, basada en hechos reales, sobre el primer grupo policíaco femenil en México, el cual resultó ser solo una cortina de humo. Se trata de una historia de crimen y machismo durante la década de los 70, protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado.

El primer escuadrón femenino de policías en México no podía arrestar personas, portar armas ni esposas, además su uniforme, una minifalda y botas de tacón, les impedía correr. A pesar de todas estas contrariedades, este grupo de mujeres lograron crear un precedente en la historia de la policía.

Fernando Rovzar, productor de “Las Azules”, decidió llevar esta historia real a la pantalla pues existe poca información o registro sobre estas mujeres, que sin saberlo, fueron contratadas para ser una cortina de humo, para distraer a la gente sobre la Matanza de Tlatelolco.

Pablo Aramendi, cocreador de la serie fue el encargado de llevarle a Rovzar un artículo sobre el primer cuerpo policial de la CDMX.

“Leí el artículo y pensé, seguro han de haber atrapado miles de criminales, pensando como una película en Hollywood, quise hablar con una de ellas y encontramos a Atala, que fue la primer mujer policía ascendida a capitán en la CDMX”, dijo Fernando en entrevista con “UnoTV.com.

Para sorpresa de Rovzar, en la historia de Atala no hubieron pistolas, les pusieron minifaldas y unas botas incómodas con las que no podían correr, sus armas eran un silbato y unas monedas, su trabajo en realidad era sonreír y dirigir turistas. En ese momento decidió contar esa realidad.

“Nos fuimos dando cuenta, que la puerta abierta de la policía era relativamente, decorativa y condicionada. El trabajo que ellas tuvieron que hacer no fue para abrir una puerta, fue una vez que ya estaba abierta para ganarse un lugar en el cuerpo de policías”, relató el director de la nueva serie de AppleTv+.

“Las Azules” sacrificaron a sus familias

Formar parte del primer grupo de mujeres policías en los 70’s fue retador, pues a muchas de ellas les costó la relación con sus hermanos, maridos, amigos e incluso de sus padres.

Según en cineasta, la trama de “Las Azules” se presta para tener una conversación: “Hoy tenemos una mujer para la presidencia y debemos trazar una línea directa de ella directamente a Las Azules, pero es una historia que no se conoce, literalmente yo me metí la investigación y no encontrábamos ni dentro de la propia policía información”.

“Tristemente no existe un museo que las conmemore, no existe una estatua ni una placa o un día festivo y creo que quizás es un momento, por lo menos por parte del gobierno, que se sienta orgulloso, debe ser una época de muchísimo orgullo”, finalizó el creador de la serie “Las Azules”.