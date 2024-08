Ximena Sariñana revela cómo fue su inicio en la industria hasta convertirse en un referente

Ximena Sariñana se ha consolidado como una de las artistas más versátiles y comprometidas de la escena musical y cinematográfica en México. No solo es conocida por su voz y talento como actriz, sino también por su constante lucha por la inclusión de las mujeres en la industria musical.

En entrevista para “En Fa, el podcast musical de Uno TV” y Claro Música, Ximena un ámbito habló sobre su carrera, sus esfuerzos por abrir espacios para las mujeres en la música y sus nuevos proyecto musicales y actorales así como su papel en la producción del “Festival Hera”.

Sariñana creció en un ambiente artístico, rodeada de cine, teatro y música. Hija del director de cine Fernando Sariñana y de la guionista Carolina Rivera, desde pequeña tuvo un acceso privilegiado al mundo de la actuación.

“Mi familia siempre estuvo inmersa en el arte. Recuerdo que de niña me fascinaba acompañar a mi papá a los sets de filmación. Era como un juego, pero también una escuela para mí”.

Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue en un comercial, al cual llegó de forma fortuita, “son esas historias de estar en el lugar indicado en el momento indicado”, narró Sariñana.

“Ya tenían al niño en un comercial que dirigió mi papá para para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (…) mi papá no quería que yo fuera la actriz pero al niño empezó a irle fatal y el productor le dijo, ‘oye, yo sé que tú tienes una hija que es muy Chispita, pues ya que se le eche ella’, porque si no no va a salir el comercial a tiempo”.

Ximena Sariñana