“Debo parar”: Yuri llora al revelar que dejará de hacer grandes shows

Yuri llora al revelar que dejará de hacer grandes shows. Foto: Cuartoscuro

Yuri rompió en llanto al asegurar que su retiro de los grandes escenarios podría estar cerca, pues, dijo, tiene que “parar”. La cantante descartó que su carrera estuviera por terminar, pues su ritmo de trabajo no se debe a la voz sino a la magnitud de las giras que emprende.

“Icónica me ha puesto a pensar, y voy a decir algo que, a lo mejor, es muy delicado, pero creo que Icónica es uno de mis últimos shows. Sí, en el aspecto de que ya no debo de seguir haciendo tanta cosa. Debo parar, tengo que disfrutar… Este show será el último en donde yo estaré en arenas, en lugares muy grandes que, como ochentera, tengo el privilegio. Pero si yo creo que esas son las últimas arenas y los últimos shows”

La intérprete de “La maldita primavera” reconoció que le “cuesta mucho parar” pues nación para ser cantante; sin embargo, las grandes giras podrían bajar en la carrera de la famosa.

“Me cuesta, me cuesta mucho parar. Nací para esto y todos los días digo: ‘Señor, ayúdame’ pero sí siento, en espíritu que tengo que bajar. Así que Icónica es uno de los últimos shows que yo voy a dar de esa magnitud”

En entrevista con Mariano Osorio, la jarocha aseguró que aunque dejará de hacer conciertos en grandes recintos de miles de personas, seguirá ideando para su público.

“Retiro, no sé, porque ya estaría muy fuerte, pero sí sé que tengo que bajar y que tengo que disfrutar más a mi esposo, a mi hija, la vida. La vida se va como agua, no sabemos si mañana vamos a estar. Soy muy apasionada a mi trabajo, me encanta lo que hago, pero sí sé que ya le tengo que bajar… Yo no voy a dejar de estar haciendo cosas. No es por voz”

Incluso, Yuri destacó que hacer la gira Icónica la llevó a tomar terapia. Además, reveló que sus fanáticos también se han visto afectados por el recuento que hace de su carrera en el espectáculo “Icónica”.