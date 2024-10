“Mi mamá robaba”: Yuri confiesa duros momentos de su pasado

Yuri sorprendió con confesiones. Foto: Cuartoscuro

Yuri sorprendió al revelar duros momentos de su pasado y de cómo las carencias que enfrentó durante su adolescencia le causaron problemas de salud y las acciones a las que tuvo que recurrir su mamá para poder sacarla adelante.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, la jarocha reveló que era tan precaria su situación que su madre tuvo que recurrir al robo en algunos supermercados. Además, aseguró que sólo comían una vez al día, por lo que enfrentó un cuadro de anemia.

“Fue la época que más sufrí con mi mamá, porque fue la época en la que no comíamos. Mi mamá robaba en los supermercados. Me dio anemia porque comíamos una vez”.

La intérprete de “La maldita primavera” recordó también cómo es que en una cama pequeña dormía ella, mientras su mamá pasaba las noches durmiendo en el suelo.

“El hotel existe… ahí dormíamos en una camita, ella en el suelo y yo arriba, y a veces ella arriba y yo en el suelo. Esa etapa no la había tocado, he tocado otras etapas”.

Yuri, quien prepara un espectáculo en donde recorrerá parte de los años más importantes de su carrera en la música, aseguró que todas esas cosas que pasó junto a su madre las hablaron en vida, por lo que, consideró, su mamá pudo irse “bien”.

“Cuando mi mamá estaba viva nos pedimos perdón, por eso se pudo ir bien y me fui bien con mi mamá, igual con mi padre, pero esa etapa, es una catarsis muy dura”.

Fue tal el impacto de los recuerdos que revivió Yuri al preparar su espectáculo, que su esposo le propuso detener el proyecto. Incluso, la jarocha afirmó que presentó ataques de ansiedad.

“Empecé a tener ataques de ansiedad y le hablé a mi psicóloga y le dije ‘explícame qué me está pasando’ y ella me dijo ‘te está trayendo cosas que no has sanado de esa etapa’… Mi marido me dijo: ‘Si quieres abortar la misión. No presentes icónica’ y dije ‘No, yo creo que el de allá arriba lo está permitiendo para sanar porque para presentar este show tengo que estar bien”.