Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, del 20 al 26 de enero de 2025, México ha recibido a 4 mil 94 personas deportadas (en su mayoría mexicanos). Esto equivale a un promedio de 680 deportaciones diarias, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y reportes oficiales del Gobierno de México.

La Casa Blanca y diversas agencias de seguridad nacional han implementado una gran campaña propagandística que da cuenta de masivas redadas de migrantes y arrestos diarios, en sintonía con la política del presidente Donald Trump, que apuesta porque en su país no haya “migrantes criminales”.

Pero, ¿realmente están habiendo más deportaciones que antes?; a continuación, en Unotv.com te presentamos algunas cifras.

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America



Promise Made –> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl