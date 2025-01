GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

En los últimos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado sus actividades, reportando cifras que han generado preocupación en las comunidades migrantes de Estados Unidos.

Tan sólo en un periodo de cuatro días, la agencia registró y reportó a través de sus redes sociales 2 mil 373 arrestos (arrest) y mil 797 “detainers lodged” (detenciones administrativas).

Este incremento ha despertado interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de deportaciones y el significado de términos como “arrest”, “detainers lodged” y “removal”, pues así lo manejan las diferentes corporaciones que están participando en las redadas.

Teams across @ICEgov enforce our laws and keep communities safe—last fiscal year, they removed 270,000+ noncitizens, including those who threatened public and national security, seized 1.6m pounds of illicit narcotics, and supported 1,783 child victims of exploitation. #WeAreDHS pic.twitter.com/NdPxiH3QBo — Vacant (@DHS_DepSec) January 14, 2025

¿Cuál es la diferencia entre “arrest“, “detainers lodged” y “removal”?

Para comprender las cifras reportadas, es importante conocer el significado de estos términos clave:

Arrest: Se refiere a la detención física de una persona por parte de agentes del ICE. Esto ocurre cuando el individuo es identificado como una prioridad para la aplicación de leyes migratorias

Se refiere a la por parte de agentes del ICE. Esto ocurre cuando el individuo es identificado como una prioridad para la aplicación de leyes migratorias Detainers lodged: Esta categoría implica una solicitud formal del ICE a agencias locales o estatales para que retengan a una persona bajo custodia hasta que sea transferida a las autoridades federales. Los “detainers” no siempre terminan en deportaciones

Esta categoría implica una locales o estatales para que retengan a una hasta que sea transferida a las autoridades federales. Los “detainers” no siempre terminan en deportaciones Removal: Este término se refiere a la expulsión física de una persona del país tras completar un proceso judicial de inmigración. Es el paso final en el sistema de deportaciones.

Cada uno de estos pasos es parte del proceso de cumplimiento de las leyes migratorias, y las cifras suelen reflejar etapas diferentes.

Last week #ICEERO officers made 68 arrests and issued 111 detainers in Idaho, Montana, Nevada & Utah

A crime snapshot includes:

4 convicted of rape

4 convicted of domestic violence

7 convicted of DUI

9 convicted of violent crimes

9 convicted of drug crimes pic.twitter.com/W3TdrUjKdg — ERO Salt Lake City (@EROSaltLakeCity) January 14, 2025

¿Cuántas detenciones y arrestos de migrantes está haciendo el ICE en los últimos días?

Según los reportes recientes del ICE:

23 de enero de 2025: Se registraron 538 arrestos y 373 “detainers lodged”

Se registraron y 24 de enero de 2025: Los arrestos registrados fueron 593 y 449 “detainers lodged”

Los arrestos registrados fueron y 25 de enero de 2025: Las cifras incluyeron 286 arrestos y 421 “detainers lodged“

Las cifras incluyeron y 26 de enero de 2025: Las cifras incluyeron 956 arrestos y 554 “detainers lodged”

En total, esto suma 2 mil 373 “arrest” y mil 797 “detainers lodged“ en sólo cuatro días, lo que a promedio diario equivale a mil 42 posibles deportaciones; en contraste, el Gobierno de México informó que, por ejemplo, el 20 de enero de 2025 se habían reportado mil 943, lo que habla de un ligero incremento.

También es importante destacar que son números “brutos” y que no se especifica las nacionalidades o el motivo concreto de la detención. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que, con el endurecimiento de medidas por parte de la administración Trump, esas mil 42 posibles deportaciones sí se concreten.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los primeros seis días, de la administración Trump se han recibido 4 mil 94 personas deportadas (la mayoría mexicanos), lo que a promedio diario serían 680 cada día.

¿Todos los arrestos y detenciones del ICE terminan en deportaciones de migrantes?

No todos los arrestos o detainers lodged resultan en deportaciones inmediatas. Una persona puede ser liberada si no se determina que su caso amerita expulsión o si presenta una solicitud de asilo u otros recursos legales.

Además, los “detainers lodged” son solicitudes, no órdenes, por lo que las agencias locales pueden decidir no cumplirlas. Cada caso pasa por un proceso judicial que define el estatus final del individuo.

On Jan. 5, @EROSanDiego arrested a Guatemalan national in San Diego, CA. The noncitizen was previously convicted of threaten crime with intent to terrorize, exhibit deadly weapon. The noncitizen will remain in ERO custody pending immigration proceedings. pic.twitter.com/4LKQ79mPbO — ERO San Diego (@EROSanDiego) January 15, 2025

¿Cómo funciona el sistema de deportaciones de Estados Unidos?

El sistema de deportaciones involucra varias etapas: