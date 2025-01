Deportaciones masivas desatan psicosis entre migrantes

GENERANDO AUDIO...

El temor se ha extendido entre la comunidad migrante en Estados Unidos, generando psicosis ante posibles redadas.



Irma, una mexicana con tres décadas de residencia en San Diego, describe la incertidumbre que viven.

“La gente está muy asustada, las personas que tenemos papeles estamos no tan bien, porque nos meten miedo”.

Las imágenes y videos que han circulado sobre presuntas redadas a migrantes en espacios públicos de San Diego, California, son falsas, aseguró la organización Amigos Americanos.

Hasta ahora, no se ha registrado ningún operativo de autoridades federales de Estados Unidos en plazas comerciales o áreas concurridas en este condado.

“Han sido falsas alarmas, los que citas de Plaza Bonita, del Hospital de Niños, pues son fotografías que se tomaron hace tiempo y desgraciadamente que se están compartiendo como si estuvieran ocurriendo en el momento”. Adriana Jasso | Directora del Comité Amigos Americanos



El único caso confirmado es el de un operativo de ICE en una vivienda donde se encontraban cinco personas.



Según la organización Unión del Barrio, los agentes llegaron con una orden falsa en busca de un individuo.

“Lo que nos comentaban es que había venido el ICE y traían un Warren que era falso y trataron de sacar a alguien y dijeron que si no salía esta persona, que iban a entrar por todos”. Activista



Mientras tanto, en el condado de San Diego, las autoridades continúan trasladando a los migrantes detenidos tras cruzar la frontera.



Este lunes, 54 personas fueron enviadas al albergue “Flamingos” en Tijuana, escoltadas por agentes de migración y la Guardia Nacional, luego de haber sido detenidas el domingo en un intento de cruce irregular.



– ¿Por qué te deportaron?

– Por intentar cruzar

– ¿No llegaste al otro lado?

– No, no llegué. Lo que pasa es que tengo a mi esposa y mi hijo allá. Pues acaba de nacer mi hijo, tiene como cinco meses, entonces, como ya tenía dos deportaciones, mi pareja está haciendo el trámite legal, está tardando, está muy difícil intentar ir a verla”.



Por ahora, la situación en la frontera del sector San Diego sigue sin cambios. No se ha desplegado al Cuerpo de Marines y los cruces irregulares continúan siendo pocos, en su mayoría de migrantes intercontinentales.