En casitas de madera viven migrantes de Colombia, Honduras y Venezuela. Ellos construyeron el “Campamento Poniente 112”, una minicolonia a una cuadra de la Terminal de Autobuses del Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En sus viviendas improvisadas, no hay agua potable; para bañarse, hay que comprar garrafones. Y para ir al baño, cruzar la avenida y pagar 10 pesos en negocios de la zona. A pesar de las dificultades, sus habitantes no han perdido la esperanza.

El día de hoy no alcanzó para comprar un tanque de gas, así que algunos integrantes de este campamento se las han ingeniado para improvisar una estufa con leña para poder hacer un poco de arroz y frijoles.

Para mantenerse, Luis trabaja descargando mercancía de camiones en la zona de la Lagunilla. Dice que gana 250 pesos al día. A pesar del bajo sueldo, no descarta permanecer en la Ciudad de México.

Por otro lado, Maribí intenta recuperar el dinero de los vuelos que tomaría hacia la frontera para pedir asilo en los Estados Unidos. Para ella, no vale la pena arriesgarse, su objetivo no es quedarse en la capital del país.

“Ya decidí y no me voy así. Que vengan y me vayan a tratar como si yo fuera una delincuente, que me agarre Migración y que me tengan que esposar, no me parece. Sacaré el pasaporte y me tiraré para España”.

Maribí Ruiz, migrante Venezolana.